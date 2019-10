La reforma tributaria ayudará al Fisco

El proyecto de reforma tributaria ya está en manos de la Asamblea Nacional. Se espera una acción rápida y patriótica frente a la grave crisis

Mientras tanto, el diálogo para sustituir el Decreto 883 -que fue derogado como parte del acuerdo entre el Ejecutivo y la dirigencia indígena para terminar la grave conmoción social- no avanza. Por el contrario, la agenda se abre para conversar con varios sectores, un proceso que se debió agotar antes de las medidas.



Ahora, con un Fondo Monetario Internacional que comprende la situación, pero de todas maneras espera un programa económico, las opciones se estrechan. Las medidas, que eran importantes técnicamente y sanas para la economía, no fueron viables porque no se explicaron los perjuicios de mantener un subsidio regresivo ni se buscaron medidas como la focalización y la compensación. La dirigencia indígena cerró espacios y los violentos, los infiltrados y los agitadores ganaron la calle.



La acción conspiradora -que habrá de investigarse- de actores del anterior gobierno, embadurnado de una corrupción de alto calibre, mostró su cara más grotesca y una hostilidad nunca vista, en concordancia con lo que sucede en otras latitudes, donde el llamado socialismo del siglo XXI también procura recuperar espacios.



El proyecto intenta retirar, de una vez por todas, el yugo del anticipo al impuesto a la renta. Busca que quienes más ganen tributen más, eliminado exenciones a las personas que reciban más de USD 100 000 al año. Las empresas que más vendan pagarían más. Simplifica tributos, coopera con las pequeñas y medianas empresas y agilita el drawback (devolución a los exportadores), entre los temas más importantes.



La meta de recaudación es de unos USD 700 millones. Si se hubiese adoptado la liberación de combustibles se llegaba a USD 2 273 millones.



Los esfuerzos para dotar de recursos al Fisco son insuficientes. Los analistas estiman que el déficit oscilará entre USD 4 500 y 5 000 millones. Veamos cómo reacciona el FMI y si los asambleístas ceden para hacer la economía menos inviable.