Reflexiones sobre el hacinamiento carcelario

La realidad en los centros carcelarios nacionales es más que preocupante. El hacinamiento, uno de los indicadores más importantes sobre el sistema, viene creciendo de modo sostenido en los últimos meses.

La Dirección de Rehabilitación Social confirmó a este Diario que el porcentaje de sobrepoblación en abril llegó al 40%, mientras que en enero y abril del año pasado fue del 36% y del 39%, respectivamente. En los centros de capitales provinciales, como Quito, Guayaquil, Latacunga e Ibarra, el problema es más notorio.



Por ejemplo, el Centro de Detención Provisional de Quito atraviesa por una situación grave, pues su capacidad es para 800 detenidos, pero alberga a nada menos que 2 097.



Para salir del paso, las autoridades agilitan los trámites que permitan la prelibertad a los presos que cumplieron al menos 60% de sus penas, dentro de lo que dispone la ley. También se estudia la declaratoria de emergencia del sistema, algo en lo cual coincide la Defensoría del Pueblo.



Este ente elaboró un informe en donde hay un hallazgo que pudiera apuntar a una solución estructural: una de las explicaciones de la sobrepoblación carcelaria es el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces. Es un tema para discutir: de los 39 558 detenidos, 14 042 todavía no han sido sentenciados.



Pero, desde luego, las soluciones globales al sistema de rehabilitación social no solo tienen que ver con las condiciones en que se mantiene a los detenidos -como el hacinamiento, la calidad de la comida y la higiene- sino con otras como privilegios internos y con el sistema de vigilancia.



Están frescos los casos de la ambulancia en Guayaquil y de la ejecución de un preso en Latacunga.



Si bien el hecho de que no haya espacio para las personas que quebrantan la ley ya es socialmente preocupante, lo es más el problema de fondo: ¿realmente se está rehabilitando a los privados de libertad?



En última instancia, el problema es cómo el Ecuador, en este caso el Estado, está manejando la prevención del cometimiento de los delitos, y cómo está reinsertando a quien delinque.