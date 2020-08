Semana de primarias con interferencias judiciales

Cuando las candidaturas presidenciales se van decantando entre una avalancha de aspirantes, la política y la justicia no deben mezclarse.

Desafortunadamente los escándalos de corrupción gigantes de la década pasada, así como el abuso del uso de fondos públicos en pandemia manchan el mapa político.



Una vez más cabe recordar a los actores presidenciables y a sus partidarios que es nefasta la judicialización de la política. Del mismo modo, la politización de la justicia no conviene a un país civilizado.



El operativo de meterle las manos a la justicia trajo un experimento de fatales consecuencias.



Hoy la gente cae en la incredulidad y sabe que los casos de corrupción de antes y ahora son cometidos por funcionarios públicos muy conectados con las cúpulas políticas y el poder.



No es el mejor escenario para una campaña electoral. El calendario hizo coincidir lamentablemente el tramo final de las primarias con juicios abiertos, prisiones, grilletes y condenas a los hechores de corrupción.



Muchos de ellos se quieren lavar la cara señalando a la autoridad, al magistrado y hasta a la prensa, para aducir influencia política.



Es un panorama turbio. Las elecciones primarias en estas condiciones deben despejarse de toda sospecha.



Es indispensable que afiliados, partidarios y dirigentes de las tiendas políticas salgan por sus fueros y honren el ejercicio político.



La opinión pública rechaza el uso y abuso de fondos en las campañas. Los ciudadanos no quieren que los que ganen las elecciones tomen al Estado o a la Asamblea como botín.



La imagen de los poderes públicos está por los suelos. Si encuestas confiables dicen que la gente está harta de corrupción, hay que tomar nota. En esa medida las primarias sin manifestaciones, marchas ni discursos deben ser una muestra de madurez.



Que los partidos avalados luego de tanto ruido tengan una votación correspondiente relativa a aquellas firmas que supuestamente presentaron y que los contendientes ‘regalen’ una campaña limpia, de ideas y debates, es lo menos que el país exige.