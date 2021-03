Urge un plan para reactivar el turismo

El Ecuador es un país con una innegable vocación turística.

Dos vertientes lo sostienen: la riqueza inspiradora de su variopinta geografía y la versatilidad de su fecunda gastronomía.



La pandemia asestó un golpe al turismo en todo el mundo, del que no es fácil reponerse, pero hay que levantarse y salir adelante. En Ecuador se perdieron 50 000 empleos en restaurantes y hoteles. Los expertos estiman en USD 1 000 millones las pérdidas; 47 hoteles se cerraron.



Atrás de cada hotel y restaurante cerrado hay una historia empresarial y muchas historias personales. Hubo sitios entrañables en pueblos y ciudades, rincones llenos de acogedora calidez y comida exquisita que ya no están; con mucho sacrificio quizás algunos se darán otra oportunidad.



Siempre se habló de la vocación turística del Ecuador, que no siempre ha tenido el apoyo por parte de los poderes públicos. Las campañas mundiales de países como Colombia y Perú, para citar a nuestros dos vecinos, nos ilustran. Ellos invierten millones de dólares en promoción desde el Gobierno central y los gobiernos locales, para atraer turistas de todo el mundo, y lo logran. Esas campañas, claro está, deben ser bien construidas, con sentido y limpias en su producción y negociación, para cuidar los dineros públicos sin derroche ni comisiones deshonestas.



Los sectores turísticos demandan créditos blandos, con bajas tasas de interés y exoneraciones. Por ejemplo, los recursos bien canalizados deben derivarse con la condición de estimular las plazas de trabajo, reabrir cafeterías, restaurantes y hoteles en todo el país, así como en reentrenar al personal, para cambiar hacia un servicio de calidad y amable con el turista. Saber valorar su presencia.



Hay que esperar que se hayan suministrado más vacunas para que los feriados vuelvan a ser fuente de encuentro, diversión y turismo.



Hay que potenciar el turismo de naturaleza y al aire libre. Debemos volver a saborear con libertad variados y sabrosos platos y saber que un buen paseo y una buena comida alimentan el alma y enriquecen la economía personal, familiar y del país.