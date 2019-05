La perspectiva oficial del mandato de Moreno

El Gobierno traza su plan para la segunda y última parte de su mandato. En el informe del 24 de mayo hubo mensajes en varias materias, articuladas alrededor del Acuerdo Nacional.

El presidente Lenín Moreno y su equipo tienen grandes expectativas puestas en él. Sin embargo, cabe destacar que no todos los aspectos que se ponen en la mesa de acuerdos y diálogos son siempre posibles. Pero si distintas fuerzas sociales y políticas logran identificar algunos puntos claves, ya será bastante. Estos consensos mínimos pudieran tomar mayor peso tratándose del año previo a las elecciones presidenciales.



Esa pedagogía del Acuerdo Nacional habrá de tocar asuntos realmente importantes para convencer a una mayoría dispersa en lo político, en el tablero de la Asamblea Nacional.



Allí se debe conseguir los votos para completar el mapa de los cambios económicos indispensables. Las reformas impositivas, las condiciones para atraer inversión extranjera -más allá de los siempre desafiantes sectores de las minas y el petróleo- y una reforma laboral consensuada forman parte de la fórmula anhelada. Tal cambio debe estimular la creación de empleo, sin vulnerar las conquistas sociales alcanzadas.



Es que el trabajo es la piedra de toque para mejorar la situación social de las mayorías en el país. Mientras la economía no crece, muchas personas no tienen lo que el lenguaje oficial llama empleo adecuado.



Es fundamental el énfasis para atender a lo que ha sido una expresión de la filosofía que anima a este gobierno: el tema social en el que ha hecho hincapié el Presidente. Pero no es posible repartir la riqueza cuando no se la genera.



Hay tareas pendientes en vivienda popular, es importante la creación y estímulo de préstamos para nuevos emprendimientos, hay que impulsar la producción agrícola, un componente social, económico y alimentario crucial.



Más allá de la lucha anticorrupción y la comisión de asesoría internacional, Moreno espera dar vuelta de hoja al pasado e ir por el futuro, según sus palabras. Un gran reto.