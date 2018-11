La Asamblea Nacional y el espíritu de cuerpo

La Asamblea Nacional no quiere o no puede resolver el juzgamiento de la conducta de dos asambleístas -acaso no serán las únicas que lo merecen- y ha dejado en suspenso el veredicto.

Lo primero que llama la atención es el blindaje aprobado para la destitución. Se deberá contar con 91 votos, el equivalente a las dos terceras partes de las curules legislativas. Al blindaje se sumó un legislador de oposición. Parece que el espíritu de cuerpo, tan dañino, funciona.



Los dos casos son distintos pero emblemáticos. Por ahora, Norma Vallejo es la única asambleísta señalada con grabaciones de diálogos con sus ex colaboradores que dejaron al desnudo el procedimiento de la petición de ‘diezmos’. Si los dineros son para el movimiento o para el disfrute particular, eso es lo de menos. El sueldo de un colaborador no debiera disponerse por nada del mundo.



Esta es una fotografía que revela el estado de descomposición y la poca formación moral de algunos actores políticos. Este tipo de cobros simplemente no deben existir.



La asambleísta Norma Vallejo no fue a la sesión del pleno para presentar las pruebas de descargo.



El otro episodio, cuyo epílogo también está en suspenso, es el juzgamiento de la legisladora Sofía Espín. Muy solícita, la ex colaboradora de Jorge Glas visitó en su lugar de detención a la agente policial que es testigo protegida en el juicio por el secuestro de Balda. Si la visita fue humanitaria, como dice en su descargo Espín, no se sabrá, pero la interferencia en la justicia en un caso delicado es un asunto grave. Se le juzga por incompatibilidad de funciones.



Y más allá del debate en la Asamblea, resta por saber si se estudia y se levanta su inmunidad parlamentaria.



Espín, a diferencia de su colega Vallejo, acudió al pleno legislativo luego de una ausencia de varios días.



Al suspenderse la sesión queda en entredicho la imagen de una Asamblea que no solo afronta su atomización en varios bloques -oficialistas, correístas y las dos tendencias de la derecha, en especial- y su debilidad política, sino un preocupante espíritu de cuerpo. Algo hay que hacer.