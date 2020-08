Más muertes en el sórdido inframundo carcelario

Una vez más, el escenario fue Guayaquil. Un gran tiroteo, ulular de sirenas, ambulancias; 11 cadáveres y heridos.

Las celdas de ese centro de ‘Rehabilitación’ han sido, una y otra vez, escenarios de truculentos crímenes.



En extramuros de la cárcel la gente decía que todo era por el ‘control’ de lo que ocurre adentro. Con esa realidad triste y sórdida conviven los detenidos de ese inframundo en el país.



Un inframundo que el poder eufemísticamente trata de disfrazar con nombres que no reflejan nunca la cruda realidad. Centros de rehabilitación que a nadie rehabilitan. PPL, para no dañar el buen nombre de los detenidos, ¿será?



En la década pasada, desde el poder se hostigaba a los medios que no maquillaban con esas palabras huecas una realidad dura.



Este crimen del lunes solo alarga la lista de los asesinatos brutales cometidos en cárceles como Turi, en Cuenca -donde la gente se ‘suicidó’ en serie - ; El Rodeo, en Portoviejo; y en tantos centros más.



Pero los cabecillas de algunas de las bandas criminales han salido de prisión, sea por rebaja de penas, sea por alguna orden de ‘juez competente’ que tratan de modo laxo temas tan delicados que afectan a la sociedad.



Si las bandas matan, si controlan ‘territorio’ intramuros, si disponen de armas, celulares y hasta expenden droga en el interior de los penales la cosa es seria y su remedio no llega con facilidad ni premura... ni llegará.



Hace algo más de un año la crisis en serie en algunos recintos penitenciarios llevó al país a una emergencia y a la intervención de grupos combinados de policías y militares.



Pero el cáncer sigue, gana terreno y cunde, al punto de tener atemorizada a toda la población carcelaria.



Las bandas controlando cárceles son una constante de vergüenza. La situación carcelaria límite se vive con feroz intensidad en México.



Varios carteles de la droga operan desde dentro de esos tugurios de inmensas poblaciones tras las rejas.



Igual cosa sucede en Colombia, Perú, Argentina o Brasil. Allá, a cada rato una matanza vuelve a ser noticia. ¿Ecuador es parte del mapa?