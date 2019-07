La muerte de un fiscal, una amenaza a la sociedad

La semana ha estado marcada por hechos de sangre que preocupan. El asesinato del fiscal Carlos Karolys, con auténtica sevicia, y un atentado contra el Defensor Público de El Carmen, abren interrogantes. Las autoridades tienen la obligación de investigar y darle respuestas a la sociedad.

El caso de Karolys deja muchas inquietudes, a más del dolor familiar. El funcionario había sido removido por ‘error inexcusable’ en tiempos del Consejo de la Judicatura que operaba en la década correísta. Se había reincorporado recientemente.



Las primeras investigaciones policiales descartan el robo, puesto que los bienes y el auto quedaron en el lugar del crimen. La lógica lleva al paso siguiente de la investigación y al estudio de los casos que llevó, tanto en su función pública cuanto en su actividad como abogado. Allí pueden aparecer ciertas pistas.



El Ministerio Público se pronunció rechazando el hecho de sangre pero, por supuesto, el gesto no basta.



Acaso los funcionarios de altas responsabilidades deben tener vigilancia. ¿Habrá suficiente personal para aplicar esa opción? No lo sabemos. Por lo pronto, la Fiscal General se reunió con la Ministra del Interior.



Los hechos violentos han crecido en los últimos años. La operación de bandas criminales y el tráfico de drogas, con personas vinculadas a carteles internacionales y al microtráfico, obliga a una respuesta distinta, junto a alertas de toda índole.



Todavía no superamos el trauma de la tensión en los lugares de reclusión, la muerte de casi medio centenar de presos desde principios de año, los motines y actos vandálicos y el ataque a pedradas a policías en Portoviejo. No podemos ni debemos olvidar el brutal crimen de la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil. La violencia campea y los asaltos son repetidos.



La sociedad se siente indefensa y eso no debe ocurrir. El ataque el Defensor Público en El Carmen es otro reto para investigar y esclarecer.



La seguridad ciudadana es tarea de todos pero especialmente de las fuerzas del orden, de jueces y fiscales. No hay que darse por vencidos.