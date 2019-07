Nuevo motín sangriento en la cárcel de Cotopaxi

Latacunga vive con la mirada puesta en el norte. Allá donde se encuentra una cárcel que solo ha dado problemas y ha generado preocupación nacional.

Las promesas del anterior Gobierno no se llegaron a cumplir. La dotación de agua es insuficiente. Construyeron una cárcel y jamás pensaron en este abastecimiento esencial para la vida de miles de personas privadas de la libertad.



Las instalaciones supuestamente modélicas en palabras del anterior mandatario, poco a poco cobraron un aspecto de tugurio. La población carcelaria sobrepasó con mucho las expectativas y tanto la cárcel de Latacunga como otros centros penitenciarios del país no dan abasto. El hacinamiento es la norma.



La instauración del Código Orgánico Penal Integral se vendió como panacea de una reforma contemporánea. El resultado: hay muchos más detenidos, la situación de derechos humanos deja que desear.



Desde enero a esta fecha, las cárceles del país dejan ya medio centenar de personas muertas. Riñas, reyertas y motines. Ataques inaceptables a policías y retención a guardias penitenciarios y personal civil, la huella de un caos sin solución a la vista.



Este lunes en Cotopaxi, varios internos retuvieron a civiles y uniformados, incendiaron objetos y dos presos murieron. Uno aparentemente era el líder de la revuelta. El Gobierno, nuevamente, regresa a ver a la justicia, pues esta autorizó su paso a un sitio con menor seguridad.



La semana pasada, el Gobierno anunció que el estado de excepción se extendía. Vale la pena preguntarse si la medida ha rendido frutos, pues en plena declaratoria la violencia se ha consumado y ha seguido.



La petición de agua es justa y la de mejora de comida parece aceptable; el Director de Rehabilitación dice que se ha mejorado la calidad de un servicio de costos millonarios.



Ahora, el Ecuador civilizado se pregunta si la vida vale tan poco como para sacrificarla por demandas justas o no. Que sean los detenidos los que fijen los horarios de visita parece un despropósito. La sociedad mira perpleja un mundo al revés.