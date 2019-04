Los migrantes en EE.UU., más complicados

Estamos inundados. Es la frase con la que el presidente Donald Trump suele resumir su dura política migratoria. No solo se trata de su empeño de construir contra viento y marea un muro en la frontera con México.

Se trata de decisiones cuestionables como la de separar a los niños de sus padres luego de que las familias indocumentadas cruzaran la frontera. También se detuvo a menores no acompañados que ingresaron entre julio del 2017 y junio del 2018.



Si bien la Casa Blanca se retractó, para los menores que fueron llevados a centros de detención en distintos puntos de la amplia geografía estadounidense, el daño ya está hecho. Identificarlos y reagruparlos con adultos que permanecen detenidos o que se mantienen en la clandestinidad para evitar la deportación será una tarea muy difícil.



En los últimos días, en cambio, las protestas de los activistas se focalizaron en la preocupación de los migrantes que viven en Estados Unidos porque el censo del 2020 pudiera incluir una pregunta sobre la nacionalidad. No solo que este punto no se había tocado desde hace unas seis décadas, sino que, si la Corte Suprema de Estados Unidos decide su inclusión perjudicaría enormemente a las comunidades extranjeras, y desde luego a la latina.



Los defensores de los derechos de los migrantes estiman que si se menciona la nacionalidad en el censo, los extranjeros en situación irregular se inhibirían de participar. La consecuencia sería una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, y eso significa menor participación en el reparto de subvenciones federales y en la asignación de escaños en la Cámara de Representantes.



Los demócratas, en la oposición, se sienten aludidos por el rumbo que pudiera tomar la decisión de la Corte Suprema, luego de que Trump acudiera a ella para desestimar los fallos de tres cortes federales en el sentido de que la pregunta es una violación legal y esto implicará un subregistro.



Ya no resulta paradójico que esto suceda en plena globalización y en un país que se forjó con la migración.