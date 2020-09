El mercado de valores se salió de control

Dos escándalos han puesto en tela de duda las operaciones que se realizan en el mercado de valores del país y que pueden frenar su desarrollo.

En un caso, el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) corre el riesgo de perder USD 532 millones de sus ahorros por realizar inversiones sin tener manuales ni políticas que aseguren sus recursos.



El 61% de esas inversiones pasó por la bolsa de valores y el resto se hizo a través de una operación que involucra a otros actores del mercado de valores, entre ellos Decevale, una entidad que debía custodiar la inversión. El Isspol ahora teme que no existan los papeles ni las garantías que respalden su inversión.



En el segundo escándalo, el mismo Isspol, además del Biess y el Magisterio, invirtieron en otros papeles que se negociaron en el mercado de valores y que tampoco se pueden cobrar. El responsable es Ecuagran, una empresa que junto a una firma vinculada (Delcorp) se dedicó a vender facturas y otros papeles por varios millones de dólares. No puede cumplir con los inversionistas y sus representantes están fuera del país.



Ambos casos están atravesados por una cadena de irregularidades, empezando por leyes y reglamentos que obligan al Estado a garantizar cualquier faltante para pagar las pensiones a los policías. Esto estimula comportamientos irresponsables, porque ya se sabe que el Estado -es decir, el contribuyente- tendrá que responder en última instancia.



Los entes también fallaron. La Superintendencia de Bancos no pudo evitar la inversiones del Isspol. La Superintendencia de Compañías dejó actuar a las empresas que emitieron y negociaron papeles sin respaldo en el mercado de valores, así como a los otros actores que están bajo su control. Ahí están auditores, casas de valores, bolsas de valores, custodios de papeles, entre otros.



Y los propios actores del sector privado, que debían garantizar transparencia en el mercado de valores, tampoco actuaron. La Fiscalía investiga el caso, pero la cadena de errores deberá llevar a una profunda reforma en el incipiente mercado de valores.