Desesperante inacción de la Asamblea Nacional

Mientras en fiscalización hay ciertas expresiones en donde se manifiesta movimiento, la legislatura no legisla. Es desesperante.

Uno de los factores que condiciona el trabajo de la Asamblea Nacional -o lo frena a raya- es la ausencia de una mayoría nítida. Es deplorable que el acuerdo interno de los bloques de una mayoría frágil no caminen.



Es importante precisar que no se quiere que suceda lo del pasado reciente. Una mayoría obediente, de ‘alzamanos’ que no deliberaban.

Tampoco, un espacio donde la negociación política sea un toma y daca de intereses y prebendas.



Lo cierto es que los acuerdos parlamentarios para conformar las comisiones legislativas apenas operaron para la designación de autoridades de dichas comisiones. En dos de los casos ni siquiera lograron esa conformación, siguen entrampados.



En los años del retorno a la democracia se probó lo nefasto y perjudicial de una oposición que lo bloqueaba todo. ‘Estamos empantanados’ decía alguno de los presidentes de la Cámara de Representantes de los años 80. Ni el boqueo no la obsecuencia son el escenario ideal.



El mundo real de la política nacional marca la dispersión. Ya se sabe con qué motivaciones operaba el homogéneo bloque verde de Alianza País. Un grupo proclive a apoyar al Presidente subsiste y otro se pasó a la oposición y es leal al líder, prófugo en Bélgica. Los partidarios del anterior régimen que quedan en la legislatura lo hacen para mostrar una oposición cerrada y dura. Una cara dura.



Las dos fuerzas de la derecha defienden sus propias tesis y ambas conservan esperanza de poner sus figuras en la candidatura presidencial.



Pero si no se arregla la economía, si no se consigue mejorar la recaudación fiscal y crear empleo para millones de desocupados, no habrá país gobernable en los siguientes dos años ni en el cuatrienio próximo.



EL COMERCIO enlistó ayer los 59 proyectos detenidos, principalmente en las comisiones que no operan; algunos son del ámbito de la Seguridad Social. Sería terrible que los importantes cambios no se resuelvan.