Definiciones económicas

El Gobierno se puso un nuevo plazo para enviar el proyecto de reformas económicas a la Asamblea: 3 de octubre. Antes había dicho que lo haría a inicios de este mes y luego para mediados de septiembre, pero no cumplió.

Ahora es más probable que lo haga, ya que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúne en octubre para conocer, entre otras cosas, el reporte de sus técnicos sobre el cumplimiento de la carta de intención firmada por Ecuador.



El lunes pasado, el FMI anunció que llegó a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa económico con el país. Pero añadió que el reporte de su equipo técnico se pondrá a consideración del Directorio cuando las propuestas legislativas sean presentadas. De la aprobación del FMI dependen los desembolsos de otros multilaterales, que en conjunto suman USD 2 511 millones para lo que resta de este año.



El Gobierno cuenta con esos recursos para financiar el presupuesto del presente año, pero Finanzas necesitará más de lo que había previsto.



El martes pasado colocó bonos por USD 2 000 millones en el mercado internacional, una operación que no estaba enlistada en el programa con el FMI, ya que los desembolsos de los multilaterales, además de otras operaciones, permitían cubrir las necesidades de financiamiento este año.



La emisión de nuevos bonos deja ver que el Gobierno no concretó otras fuentes de financiamiento o que el ajuste que había programado no lo cumplirá en su totalidad, lo cual aumentará el déficit y, por tanto, las necesidades de nueva deuda.



El tema de fondo es el abultado déficit fiscal, que presiona a las autoridades para aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto público. El Gobierno tiene falencias en ambos lados, ya que no ha podido reducir el gasto corriente y tampoco ha obtenido los ingresos previstos por la monetización de activos estatales.



En este contexto, las reformas que se enviarán a la Asamblea aclararán el escenario económico del 2020, pero además permitirán conocer el compromiso del Gobierno con su propio plan económico.