Varios consejeros de Participación, en la polémica

Un mes después de la juramentación de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la actuación política de varios de ellos causa polémica y ruido.

Más allá del histrionismo y el populismo manifiesto del sacerdote que dejó el mandato de sus votos clericales para participar en política, algunas acciones y pronunciamientos de varios consejeros no guardan relación con sus funciones.



El antecedente es la decisión gubernamental de mantener una entidad que distorsionó la institucionalidad y el equilibrio de poderes, al no ser ni participativa ni ciudadana y ponerse al servicio del Poder Ejecutivo en la delicada tarea de nominar a las autoridades de control.



Como consecuencia de esta visión política que denota ingenuidad o ceguera, y con una minoría de votos, los consejeros llegaron a instalarse. No se escogió para la Presidencia a quienes habían obtenido más sufragios sino que se armó una mayoría.



La elección del sacerdote se consiguió con votos de consejeros que en la campaña fueron apoyados por las fuerzas correístas, pese a que una de las condiciones para ser candidato era estar alejado de la política. Está en duda también la prolijidad con la que actuó el Consejo Nacional Electoral en la calificación de la candidatura del actual Presidente.



Las acciones promovidas por la mayoría del Consejo de Participación están cargadas de consignas y de falta de respeto a la condición del organismo. La decisión de revisar lo actuado

por el Consejo transitorio y tratar de

revertir un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) sobre la materia han activado las alarmas.



Ahora, la mayoría del Cpccs afronta indagación previa en la Fiscalía, un potencial juicio político en la Asamblea, una eventual destitución y hasta una sentencia en la justicia por el presunto delito de desacato a la máxima autoridad constitucional.



Está claro que alguien quiere pescar a río revuelto, y las reacciones de varios sectores no se han hecho esperar. Esta confrontación no le conviene a un país que intenta salvar su economía y sancionar la corrupción.