Los cambios en las normas deben ser oportunos

Atentos al semáforo. ¿De qué color, de qué intensidad? ¿Hay toque de queda? ¿Se cambia, se endurece?

A la incertidumbre sobre el contagio, sus impactos en la economía y en la salud de parientes, amistades o compañeros de trabajo y el fantasma de una muerte acechante, hay que añadir otro desasosiego.



La autoridad, seguramente por medir hasta el último momento el estado de la pandemia y sus rigores en la sociedad, hace anuncios de última hora y cambia las reglas del juego.



Una persona preocupada por saber si hay o no suficientes camas de cuidados intensivos cuando el virus toque a la puerta y algún familiar cercano se ponga grave, tiene además que ocuparse de los cambios.



Para miles, la pérdida de empleo, el achicamiento drástico de la economía, la posibilidad de que su fuente de ingresos se reduzca o quizá nunca más aparezca, al menos de la misma forma, ya es causa de gran vértigo.



Pero además los cambios de normas, acaso coherentes en función de la respuesta de la comunidad a las reglas y a cómo avanza el contagio, no pueden ser comunicados a la velocidad que las nuevas decisiones ameritan. La gente se desconcierta.



Ahora mismo estamos en un semáforo amarillo para 18 provincias (la mayoría), pero con sus matices. Cuando todos sabían que el decreto de excepción tenía fecha de expiración, la autoridad, en vez de analizar, redactar con pulcritud y, sobre todo, dar a conocer a tiempo para que todos se enteren sobre la nueva extensión, lo hizo la noche del viernes.



Unos sabían que el toque de queda se había movido por el feriado. Otros pensaban que ese toque se flexibilizaría; muchos no se enteraron del nuevo estado de excepción y peor de las restricciones que se alargaron.



A esta hora es de sabios y puntillosos ciudadanos saber si las restricciones vehiculares son tales o cambiaron. ¿Qué tipos de placa circulan?



Así, los controles severos pueden sorprender a muchos. Más allá de los datos titubeantes en torno al virus, su contagio y sus víctimas, al menos en este tema, es necesario que se informe con la debida oportunidad.