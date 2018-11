Bloqueos inaceptables contra la seguridad vial

El mundo al revés. Un bloqueo de las vías impedía el paso. Los que protestaban eran los choferes de buses cantonales, provinciales, e interprovinciales.

El país asiste a un baño de sangre permanente. Los accidentes automovilísticos han arrancado la vida a miles de personas y las cifras no mienten. Hay además un reguero de heridos y personas con discapacidades que pierden no solo sus habilidades físicas sino que son perjudicadas económicamente.



Pero mientras la mayoría de las personas de bien del país dicen basta, un grupo de conductores y propietarios de unidades decide levantar su voz por lo que piensa que son sus derechos. Sus ‘derechos’ contra los de todos los demás. Es algo inaceptable.



Los ecuatorianos queremos choferes preparados y que cumplan su trabajo con responsabilidad. Queremos cursos de manejo severos, con conocimientos mecánicos de primer orden y una formación humana, ética y profesional de alto nivel.



Si la mayoría de accidentes se producen por exceso de velocidad, controlar esos excesos con radares no solo que es una potestad sino una obligación de las autoridades. Es más se debiera exigir que todos los buses y camiones lleguen al país con inhibidores de velocidad como existe en varios países. Aquí, no lo ‘permiten’.



Además los chequeos mecánicos deben ser rigurosos y más seguidos. Fue una irresponsabilidad total del anterior gobierno haber dilatado las revisiones, lo cual disparó la accidentalidad, también por las fallas mecánicas de los vehículos.



Una medida de hecho como la sorpresiva de este día jueves no deberá ser tolerada. Una toma de conciencia de que el transporte debe servir al público, cuidar su seguridad y ser expedito, oportuno y de calidad, es un tema de conciencia nacional.



No podemos tener la seguridad y la vida de los pasajeros en manos tan irresponsables y tampoco permitirnos condenar los negocios, la producción y la libre circulación de personas y vehículos a la voluntad, capricho y exigencias de un grupo que nos expone a todos de modo peligroso. ¡Basta!