Biden busca unir y mejorar la salud y la economía

La toma de juramento del Presidente Nº 46 de Estados Unidos estará marcada por los vacíos en las escalinatas del Capitolio y por la palabra unión, que remarcó el octogenario líder.

Los retos de Joseph Biden son inmensos. Atañen a atacar, primero, la restauración de la salud, una campaña por una masiva vacunación contra la pandemia y combatir la inequidad en el sistema público.



De modo inmediato, paralelo al tema prioritario de la salud, está la economía. Millones de desempleados y la quiebra de empresas abundaron, agravadas por la pandemia. El mapa de tres años de prosperidad cambió al final de la era Trump.



El Presidente estudiará un paquete de ayudas y alza de impuestos a las empresas, que ya despierta polémica.



En el Congreso, aunque Joe Biden tenga mayoría de partidarios demócratas, hay algunas reformas o aprobaciones que requieren de la mayoría de votos calificada y no es fácil.



Pero hay otros temas importantes para Biden. Cuando apuntamos que hizo énfasis en la unión, nos referimos a la urgente restauración de las heridas que dejó la campaña. Muchos votantes republicanos no creen en el discurso de Trump sobre un fraude, pero hay otros a los que se les sembró sospecha y desconfianza. El ataque terrorista al Capitolio quedará grabado por mucho tiempo.



Y más al fondo está la triste constatación del resurgimiento de la división racial, en un país que afrontó una Guerra Civil en el siglo XIX por la libertad de los esclavos de origen africano, que vio cómo los derechos humanos y civiles dejaron mártires, simbolizados en Martin Luther King.



Los grupos supremacistas blancos son violentos y sectarios. Las protestas civiles luego de asesinatos a cargo de policías muestran que hay un mar de fondo que no ha sido subsanado. Ardua tarea por la Unión. Biden tiene en Kamala Harris un baluarte.



En el tablero mundial hay líderes complejos como Xi Jinping y Putin. Más cerca están Latinoamérica y la incidencia de su cultura en un país que no acepta la diversidad como riqueza. De cualquier modo, la región jugará un papel importante.