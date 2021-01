Un año de ajuste al gasto público

El Gobierno ofreció cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implica que, hasta mayo próximo, cuando se realizará el cambio de gobierno, habrá un proceso de ajuste al gasto público.

Parte del acuerdo con el Fondo prevé que este año se recortarán egresos por USD 1 768 millones, lo que reducirá los presupuestos de Gobierno central, municipios, universidades, seguridad social, empresas públicas y otras entidades autónomas.



El ajuste al gasto es una medida que no se recomienda en épocas de crisis, porque afecta básicamente a la inversión pública, que es un dinamizador de la economía. El gasto de capital cerró el año pasado en USD 6 700 millones, el más bajo de la década. Y para este año se estima una merma adicional de 281 millones.



Pero la realidad del país en la última década demostró que un modelo económico basado en un fuerte gasto público es insostenible y ha provocado un endeudamiento poco transparente, de corto plazo y con tasas de interés elevadas.



Corregir este problema ya era complicado antes de la llegada de la pandemia del covid-19, que no hizo sino ahondar la crisis.



No hay que olvidar que la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno se agravó a partir del 2013, cuando el déficit llegó a USD 3 400 millones en el sector público no financiero, un 3,5% del producto interno bruto (PIB) de aquel año. Desde entonces, los déficits fiscales han sido altos y permanentes, lo que ha obligado a recurrir constantemente a financiamiento externo.



Este problema tampoco se corregirá de inmediato. Pese a cumplir el acuerdo con el FMI, el Fisco necesitaría USD 7 651 millones de financiamiento este año, de los cuales el 65% llegaría de los multilaterales.



Pero esos recursos están condicionados al cumplimiento de varios objetivos, entre ellos, una reforma para independizar al Banco Central del Ejecutivo y que se entregará este mes a la Asamblea Nacional.



La solución a la crisis fiscal es complicada y el país demanda que los candidatos a la Presidencia presenten planes económicos realistas.