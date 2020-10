Devolución del IVA a adultos mayores, saludable

Los adultos mayores tendrán un alivio en la devolución automática del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El tributo, que se paga en varias transacciones comerciales y financieras ya no será una carga impositiva para las personas de la tercera edad. Así lo decidió y anunció el Servicio de Rentas Internas (SRI).



La resolución 059 del ente, adoptada el 28 de septiembre, entrará en vigencia muy pronto. Es cuestión de que se publique en el Registro Oficial.



Los establecimientos deben incorporar servicios informáticos de facturación para su total vigencia.



No hay que perder de vista que los adultos mayores deben registrarse por una sola vez, de modo presencial, en las ventanillas del Servicio de Rentas Internas, y de allí en adelante la devolución será automática en todos los establecimientos que tengan el sistema ya conectado.



La medida es parte de los polémicos puntos planteados por el Fondo Monetario Internacional, como recomendación al Gobierno para tener una economía saneada, en el contexto del acuerdo con el organismo.



En éste como en otros puntos habría que hacer esfuerzos técnicos y económicos para que los recursos que mermarán al erario nacional, como resultado de este impuesto, sean sustituidos por otra formas de ahorro y medidas austeras.



En esa línea, el nuevo ministro Mauricio Pozo ofreció hacer los esfuerzos para alcanzar otras formas de ahorro fiscal que eviten tener que adoptar nuevos cambios.



Los adultos mayores han recibido varios impactos dentro de la prolongada crisis. Muchos de ellos han visto retrasadas sus pensiones jubilares, de suyo muy magras. Un alto porcentaje de las víctimas mortales y de los contagiados por el coronavirus están en este rango etario.



Aunque hay criterios de expertos consultados que dicen que en la mayoría de los casos ese impuesto no lo paga el adulto mayor, ya que su consumo está básicamente destinado a productos exentos de IVA, la devolución del impuesto parece una medida saludable que aliviará la economía de un grupo tan vulnerable.