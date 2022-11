Ecuador requiere de una unidad práctica y efectiva

La inseguridad en el país demanda la unión y el aporte nacional, por encima de cualquier interés político-electoral, personal o de cualquier índole. Los gremios productivos como Fedexpor “exigen la unión de todas las fuerzas políticas para luchar por la defensa de la patria y sus libertades con el sentido de urgencia que requiere el restablecimiento de la paz social en el país como base para el progreso”.

No es el momento de disputas, pugnas o polémicas, que solo miran hacia las elecciones de febrero próximo y no a la seguridad y estabilidad social y económica que tendrá o no el Ecuador durante las siguientes décadas. Es un momento histórico del que no pudiera haber retorno. Es hora de madurar como nación para cimentar las bases de un país de oportunidades o dejarle en terapia intensiva para solo pensar en migrar. Hay fuertes y lamentables experiencias de nuestros vecinos.

Pero la unión no solo debe estar para un discurso, sino en la práctica con hechos y aportes desde cada ámbito. La solución no solo se centra en operativos, traslados, decretos de emergencia, el aporte real va más allá. Es necesario contar con un plan estratégico que también contemple la variable económica. Ecuador es uno de los pocos países de la región que no ha logrado recuperarse de los efectos de la pandemia, de acuerdo con los mismos organismos internacionales. Además, la falta de oportunidades y empleos adecuados es cada vez mayor.

Si no hay un plan macro del Estado, la inseguridad y el temor se mantendrán y escalarán. En la actualidad, la administración de Guillermo Lasso ha recibido una serie de respaldos de la comunidad internacional como la Organización de Estados Americanos, Comunidad Andina de Naciones, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia o el Gobierno estadounidense, pero dentro del Ecuador son contadas las propuestas. La repuesta política de ciertas agrupaciones es la muerte cruzada. La interrogante es: si eso ocurriera, ¿qué pasaría al día siguiente con esos problemas? ¿Se solucionarían?