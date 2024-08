Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido una fuente de orgullo para Ecuador, al sumar cinco medallas y una docena de diplomas olímpicos que reflejan el esfuerzo y la dedicación de nuestros atletas.

La recompensa económica y los homenajes, como las casas entregadas a algunos campeones como Daniel Pintado, Neisi Dajomes o Lucía Yépez, entre otros, son gestos bien recibidos y merecidos.

El Gobierno ha anunciado una inversión de más de un millón de dólares en reconocimiento a estos logros, lo cual es un paso positivo.

“Para transformar las medallas de París 2024 en una base sólida para el futuro, Ecuador debe ir más allá del reconocimiento puntual”.

Sin embargo, es imperativo recordar que el éxito en el deporte no se limita a celebraciones momentáneas o premios.

Las declaraciones recientes de atletas como Neisi Dajomes y Esther Galarza revelan una realidad preocupante: la falta de un apoyo sólido y continuo.

Dajomes, con su valiente llamado a mejorar las condiciones para los deportistas, señala una verdad fundamental: nuestros atletas necesitan más que recompensas tardías; requieren un respaldo constante desde las etapas formativas hasta el alto rendimiento.

“Quisiera hacer un llamado a todos, en general. A las entidades privadas y de gobierno. Que se sumen a un mejor trato al deportista porque sufrimos cosas muy difíciles para llegar a una clasificación o a una competencia. Como ecuatorianos pedimos campeones y siempre pedimos los mejores resultados, pero no siempre tenemos las mejores condiciones”, sostuvo Dajomes.

La situación de Galarza, quien criticó abiertamente la falta de apoyo a los ciclistas ecuatorianos, y el caso de Richard Carapaz, que no pudo defender su medalla en París, subrayan una carencia estructural en nuestro sistema deportivo.

“No tengo que agradecerle nada a Ecuador. Es por eso que me dedico esta victoria a mí misma, porque de las personas que he recibido apoyo las cuento con los dedos de una mano y me sobran”, dijo la ciclista hace pocos días tras ganar una etapa en la Vuelta a Colombia femenina.

Estas dificultades no solo afectan la moral y el desempeño de los atletas, sino que también pueden desincentivar a futuras generaciones.

Es crucial implementar un plan de apoyo sostenible que abarque desde el desarrollo de talentos jóvenes hasta el respaldo logístico y financiero continuo.

La inversión en infraestructuras, en formación técnica y en programas de apoyo integrales es fundamental para asegurar que nuestros deportistas no solo brillen en los escenarios internacionales, sino que también encuentren las condiciones necesarias para mantener y superar estos logros.

El deporte ha brindado a Ecuador momentos de gloria, y es nuestra responsabilidad garantizar que estos éxitos se reproduzcan y perduren en el tiempo.

La planificación y el compromiso a largo plazo son esenciales para seguir sumando medallas y, más importante aún, para cultivar un futuro lleno de nuevos campeones.