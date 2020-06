Economía mundial afronta crisis sin precedentes

Los estudios de la economía global divulgados el miércoles por el Fondo Monetario Internacional alarman.

La información entregada de forma fría y en un evento formal por la economista Jefe del FMI, Gita Gopinath, dejaba ver rostros serios, sombríos.



La honda preocupación tenía el sustento en nuevos estudios que reflejan proyecciones aún más amargas que aquellas entregadas al mes de la expansión planetaria del covid.



La previsión de la economía mundial que estima el Fondo, se cifra en - 4,9% para este año.



Los datos tienen particular impacto en zonas social y económicamente vulnerables. América Latina es una región especialmente frágil.



Ya hace unos cuántos días, las estimaciones de Cepal en materia de desempleo y pobreza eran terribles.



La incidencia de Estados Unidos en el orbe es significativa. Si allí se han perdido cerca de 40 millones de empleos, lo que puede suceder en otros países se proyecta peor.



La economía de China venía creciendo de modo exitoso, pero ahora dicha proyección es magra: 1% de crecimiento anual.



El problema radica en que las empresas quebradas y los despidos masivos atacan a los países más grandes como a las economías del tercer mundo o aquellas de menor grado de desarrollo relativo.



Pero las finanzas de los países grandes tienen músculo para aguantar impactos. Así, los seguros de desempleo funcionan en Reino Unido o España y en los Estados Unidos.



La Unión Europea busca como canalizar 750 000 millones de euros.



Alemania destinó 156 millones de euros y soportó los sueldos.



Algunos países se muestran frágiles como aquellos del sur de Europa: en especial España e Italia, Francia se impacta aunque en menor medida.



Para la economista Gopinath no deben cesar los estímulos para levantar la economía ya que todavía no estamos fuera de peligro.



Países como China sufren rebrotes, lo mismo ciertas zonas de España. California vuelve a confinarse. El virus mortal y empobrecedor sigue amenazando a América Latina.