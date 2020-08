Democracia interna: primarias en tiempo de virus

La cultura democrática de los partidos y movimientos en el país es raquítica en la mayoría de los casos, y más ahora.

El anhelo de los juristas y ciudadanos de buena voluntad de establecer elecciones primarias, históricamente ha quedado en enunciados.



Esas elecciones primarias tuvieron incipientes demostraciones en los años 80, cuando los entonces sólidos partidos Democracia Popular e izquierda Democrática lo hicieron.



En ambos casos, y en distintas instancias, ese fue un ensayo complejo, al punto que no se volvió a repetir.



Para el caso de la DP se eligieron dos directivas con episodios enojosos en Cuenca que empezaron a fracturar a las tendencias internas.



En la ID, las precandidaturas presidenciales de Rodrigo Borja y Raúl Baca dieron paso a una campaña agria de la que salió triunfante el primero, pero quedaron heridas.



Un ejemplo digno de olvidar fue el simulacro de ‘interna’ con miles de alzamanos en la designación de una seudo democracia interna de Alianza PAIS en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.



Luego hubo primarias para designar candidatos a alcalde en algún cantón en ese mismo movimiento.



Pero el mandato de la Ley, ahora, en tiempos de pandemia, es complejo. La campaña al modo tradicional no se puede llevar a afecto. No habrá visitas puerta a puerta ni con candidatos enmascarados. No serán posibles los mitines públicos ni los cantantes y espectáculos de tarima.



Es de esperar que el registro de militantes y afiliados y la representación de las directivas sea correspondiente con el sentir de las bases de tantos partidos y movimientos que ahora hay (280).



Otra de las complejidades de este proceso es entender la división de los tiempos. Primero, selección primaria de candidatos, luego alianzas, con lo cual el predecible entramado de listas comunes se complica.



Además, los independientes tienen que haber pasado necesariamente por una interna de algún movimiento o partido para participar en la lid electoral del 2021. En fin, tantas interrogantes en tiempo de coronavirus.