Todo debe acordarse al detalle para iniciar clases

Nada será igual después del advenimiento de la pandemia planetaria. Ahora mismo, ya nada es igual.

Mientras el mundo se adapta a la ‘nueva normalidad’, el trabajo virtual, la pérdida de empleos y la contracción de la economía asedian.



Para el ámbito educativo, ya resultó distinta -‘lo mejor que se pudo’- la finalización de las clases antes de la temporada veraniega. El inicio de clases, en pocos días, trae más interrogantes que certezas.



Hay varios aspectos difíciles de resolver. La presencialidad total hoy por hoy es inaplicable y para la tele­educación hay barreras de edad, de acompañamiento de los adultos a los educandos y de conectividad, sobre todo en el sector público. La escuela en casa es un capítulo aparte y demanda habilidades y recursos -entre ellos el tiempo- poco disponibles.



Ya en septiembre empieza el ciclo. Cada establecimiento no será el mismo en ninguno de los sectores. Muchos estudiantes del ámbito privado llegan al público a consecuencia de la pérdida de plazas de trabajo y la merma de ingresos familiares.



La reducción de pensiones en los colegios particulares no será general sino caso por caso, según los anuncios de las autoridades, lo cual se traduce en dificultades de tramitología.



En cuanto a recursos, varias familias deben compartir las computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes, y eso disminuye el tiempo de disponibilidad de los alumnos. La tecnología ya tiene un peso específico en la lista de útiles escolares.



Los profesores no están completamente adaptados al uso tecnológico. Además, las destrezas para exponer en un aula no se parecen en nada a aquellas que hay que desarrollar frente a una cámara que se proyecta en las pantallas de ordenadores.



No solo el aspecto tecnológico sino los programas académicos deben revisarse en función de estas condiciones y de las limitaciones generales.



La economía, la conectividad y la metodología pesan, de forma definitiva, para la calidad de la instrucción que se imparte. Y eso afecta a todos los actores del sistema. La autoridad tiene una tarea desbordante.