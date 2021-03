Debate de segunda vuelta: vacíos y lecciones

El debate presidencial oficial de segunda vuelta electoral deja sensaciones encontradas, vacíos evidentes y ecos que marcarán lo que resta de campaña, a tres semanas de los comicios.

Definir con nitidez si se cumplieron los objetivos de todos los ciudadanos que siguieron el programa transmitido en cadena de radio y televisión será cosa imposible de ejecutar.



La valoración siempre pasará por aspectos subjetivos y emocionales, donde formación, ideología, sensibilidad y expectativas de cada persona difieren de la otra; es parte de la diversidad y riqueza de la propia naturaleza y condición del ser humano.



Así y todo, se puede decir que la formulación de preguntas acumuladas de temáticas tan complejas fue un primer error garrafal de la organización. No se duda de la buena fe de la comisión, pero sí se puede afirmar categóricamente que la experiencia en diseñar estos formatos es clave y que el resultado no fue el mejor.



Una pregunta con cinco o seis subtemas era de suyo larga, peor si se acotaba el tiempo de respuesta a un minuto y treinta segundos. Un tiempo incluso apretado para una formulación de propuesta general de cada candidato, sin precisar cómo hacerlo.



Por eso optaron ambos por la vía del medio. Ir a cuestionamientos o ataques directos, con ideas fijas que peguen, tal y como lo suelen aconsejar los asesores de campaña en todas partes y casi en toda circunstancia.



Quedó poco tiempo para lo de fondo, peor aún para un debate ordenado o una ampliación de las explicaciones que satisfagan a los grandes y diversos conglomerados nacionales.



Faltaron preguntas sobre la lucha contra la corrupción y el asunto de seguridad que aqueja a la mayoría de la población, máxime si la crisis carcelaria puso a flor de piel la incidencia de mafias. No se profundizó en economía, combate a la pandemia ni cambios en el sistema de salud.



Quedaron ideas y frases que pasarán a ser parte de los ecos y anécdotas de la campaña. Habrá que ver si inciden o modifican el voto popular.



En todo caso, fue un primer ensayo de debate oficial de segunda vuelta que habrá que mejorar en el futuro.