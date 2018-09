La crisis venezolana en el más alto foro: la ONU

Venezuela estuvo en las miradas del más alto foro mundial: la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

El Presidente ecuatoriano dio el segundo discurso y puso en la palestra del 73° período de sesiones de la Asamblea el tema de Venezuela. Lenín Moreno citó a José Martí, el pensador y humanista cubano, para decir: “Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran”.



Con tono sereno, el Mandatario ecuatoriano ensayó una profunda reflexión. “Nadie huye por voluntad propia, lo hacen porque se ven obligados”. La alusión a los miles de venezolanos forzados por las circunstancias económicas, políticas y de derechos humanos que vive internamente el país gobernado por Nicolás Maduro no pudo ser más directa.



Lenín Moreno mencionó que el Ecuador recibe diariamente a 6 000 venezolanos y no ocultó que son víctimas de la xenofobia y el maltrato.



El jefe de Estado del Ecuador hizo un llamado a Nicolás Maduro para que opte por el diálogo inclusivo.



En su discurso, el Presidente dijo que no se deben crear espacios para defender a sistemas económicos perversos o dictatoriales.



Otros mandatarios se refirieron a la crisis venezolana en distintos tonos, como es el caso de Donald Trump: ‘Es un régimen que, francamente, pudiera ser derrocado muy rápido por los militares si deciden hacerlo’.



Iván Duque abogó por un cerco diplomático contra el gobierno de Venezuela. Las palabras del Presidente de Colombia, por primera vez en esta alta tribuna, provocaron una reacción. Tropas venezolanas se movilizaron a la frontera como una demostración de la tensión entre los gobiernos de ambos países.



Aquí hay una evidencia clara. Venezuela no vive en una democracia, con voto libre y libre participación de los activistas políticos, muchos encarcelados a raíz de las protestas populares.

Con un Consejo Electoral controlado por el poder y una Asamblea Constituyente que anuló al ente legislativo, sin libertades y, lo peor, con hambre rampante. El problema ya trascendió a la región.