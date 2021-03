Mientras el covid arrecia, abren centros nocturnos

La fiesta continúa, como si la pandemia se hubiese acabado. Como si la ínfima dosis de vacunas aplicadas hubiese tenido un efecto hipnótico sometido al virus por contagio psicológico.

Pero la triste realidad es que nada de eso ocurrió. Y con los hospitales sin camas para los pacientes de covid ni para los demás, con las salas de cuidados intensivos colapsadas, las cifras de la pandemia muestran un crecimiento significativo.

Pero el COE nacional quedó como un ente para dar lineamientos, sin poder coercitivo alguno. Las autoridades locales, prevalidas de quién sabe qué estudios científicos, deciden abrir bares, discotecas y centros de tolerancia. ¿Alguien podría creer que las actividades que se realizan en esos centros de diversión no requieren estrictos protocolos o, mejor aún, desincentivar al covid?

Así, unas 70 ciudades en 17 provincias optaron por la total libertad de decisión de los ciudadanos y abrieron las puertas inopinadamente. Es probable que las presiones de los propietarios de los sitios de ocio y diversión hayan sido fuertes. Es verdad que la economía de quienes viven de esos negocios no aguanta más, pero la salud y la vida debieran estar primero y jamás resignar su protección y el bienestar colectivo.



Mientras en ciudades como Quito la autoridad local, la Policía y la Intendencia siguen detectando fiestas clandestinas, clausurando locales, incautándose de licor y disipando el desorden, hay otras 70 urbes en el país que parecen tierra de nadie.



La realidad es que el coronavirus sigue, que en el mundo nuevas cepas son más agresivas, que la vacuna no llega o apenas alcanza a unos pocos, que el virus sigue siendo una amenaza para nuestra vida y salud .



Sabemos que hay que levantar la economía, el trabajo y la producción, estimulamos la reanimación de un turismo, hostelería y restauración ordenados, con controles sanitarios, distancia personal y suma asepsia, pero lo que sucede en el país es otra muestra más del desorden colectivo y la falta de autoridad.

Un clarín de retirada suena ante la terrible pandemia. No está bien.