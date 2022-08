La corrupción, un virus que no logramos superar

Regresa a la conversación pública el tema de la corrupción. O, posiblemente, es un tópico que nunca ha desaparecido y se mantiene como un virus que no tiene cura. Y esto es un problema grave. Brian Winter, vicepresidente de políticas de Americas Society/Council of the Americas, lanzó una alerta este año: “Para muchos ciudadanos de América Latina, la corrupción ha pasado a un segundo plano frente a otros temas, como la inflación y la lucha continua contra el covid-19”. Según las declaraciones del propio Winter, existen gobiernos que están reduciendo su compromiso con los esfuerzos anticorrupción y otros promueven esfuerzos para fortalecer las instituciones independientes para prevenir la corrupción.

Esta última semana se realizó en Quito el primer Congreso Internacional Anticorrupción. Al evento llegaron representantes de Estados Unidos, España, Colombia y México. Tras una serie de discusiones, los delegados firmaron un documento en el que se declara a Quito ‘Luz de América’ contra la corrupción. Los participantes buscan generar en sus países una cultura de prevención frente a la corrupción. Asimismo, hacen una apuesta por la integridad, la ética y la transparencia en la gestión pública.

Las deficiencias en la justicia y evidente impunidad hacen que el virus de la corrupción se arraigue aún más en la sociedad. La misma población cree muy poco en la justicia, lo que alimenta la idea de que los corruptos no son castigados como deberían. Durante el Congreso en Quito se dijo que se pueden implementar mecanismos supranacionales para recuperar recursos y así buscar la erradicación de la impunidad.

Este año, Ecuador mejoró su calificación (4,82) en comparación al año anterior en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, pero cayó al noveno lugar dentro de los 15 países de la región analizados. Los análisis, los congresos, las declaraciones se vuelven insuficientes si los gobiernos no generan políticas estructurales y planes de educación de base para prevenir que este virus mate a la sociedad.