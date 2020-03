El coronavirus llegó al país: calma y alerta

El primer caso de coronavirus llegó al Ecuador.Una persona que vino de España el 14 de febrero está aislada, en permanente vigilancia; su estado es crítico y su pronóstico reservado.

El Instituto Leopoldo Izquieta Pérez cuenta con las pruebas certificadas por la Organización Panamericana de la Salud para determinar la existencia del coronavirus, oficialmente conocido como Covid-19.



Ecuador es el tercer país latinoamericano en receptar a personas contagiadas. Antes lo fueron Brasil y México, donde ya hay tres casos.



Los pacientes llegan desde distintos puntos y los portadores pueden presentar síntomas o no. Por esas razones hay dos factores claves. Los chequeos oportunos en puertos y aeropuertos y el seguimiento posterior, lo que complica la implantación de cercos epidemiológicos. No se puede vigilar a todos los viajeros.



Inicialmente el país puso atención sobre cuatro puntos de embarque: China, Italia, Irán y Corea del Sur y luego generalizó la medida. Ahora esos controles deben ser más profesionales. Los protocolos en todos los puertos aeropuertos y casas de salud deben cumplirse estrictamente.



La autoridad no ha revelado en qué casa de salud está la paciente, por seguridad. Se ha informado que varios centros están preparados y equipados y habrá además un hospital para el caso de que el virus se expanda; estará dotado de todos los instrumentos médicos y de terapia intensiva.



La Organización Mundial de la Salud moviliza recursos y evalúa si declarar al Covid-19 como pandemia.



Las precauciones para todos: lavarse las manos constantemente y desinfectarlas con alcohol, evitar saludar estrechando manos o con besos.

La fiebre y la tos seca determinan diferencias sustanciales con gripes comunes, influenza o cualquier otro malestar respiratorio.

En el país, las enfermedades respiratorias hasta hoy han causado menos víctimas mortales que el tabaco, el cáncer, la desnutrición infantil. Las muertes por accidentes de tránsito son numerosas. Una alerta sin pánico y siguiendo los protocolos mundiales es la mejor prevención.