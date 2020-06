La coordinación entre Gobierno y Alcaldía urge

Los mensajes surgidos de la falta de comunicación en el más alto nivel hacen daño, sobre todo en emergencias.

Una población cansada, agobiada por el contagio del covid y por el dolor de la muerte vista de cerca, así como de la crisis económica y social, precisa de liderazgo y asertividad. En estas circunstancias, no cabe el desacuerdo o el anuncio confuso.



Hay varios ejemplos en los últimos días. Pero cabe recordar que la descoordinación se produjo desde el inicio, cuando el ex responsable de la salud municipal dio sus criterios sobre el confinamiento por su cuenta.



Luego llegó la decisión gubernamental de derivar a los cantones las tareas que es posible delegar en cada circunscripción. Se trataba de los semáforos y su aplicación.



Si antes era primordial lograr cierta armonía entre las autoridades nacionales y las de la capital, hoy es simplemente un tema de vida o muerte.



En la semana llegaron nuevos ruidos. A la supuesta intención de volver al semáforo rojo, aclarada por la Alcaldía, siguió la negativa a la petición de algunas medidas rigurosas al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.



El último episodio de lo sucedido con motivo de la matriculación vehicular y la revisión de los automotores en Quito es bochornoso.



Independientemente de las posturas políticas, cuando un país atraviesa una emergencia sanitaria de esta magnitud y cuando vemos el mapa de las denuncias de corrupción en la Seguridad Social, la Salud Pública, las prefecturas de las provincias de mayor población y el Municipio, lo menos que piden los ciudadanos es una acción común nítida.



Bajar las lanzas, concertar, acordar antes de anunciar y luego retroceder, es una indispensable actitud.



La población preocupada por cuidar su salud, movilizarse con extrema precaución y paliar la grave situación económica y falta de empleo no puede cargar con la mochila de las discrepancias entre los vecinos de los predios de la Plaza Grande.



El país necesita de las autoridades gubernamentales y municipales sensatez, unidad y generosidad.