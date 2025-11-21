Ecuador busca soluciones reales más allá del viejo debate

Los resultados de la consulta popular y el referendo del pasado 16 de noviembre volvieron a dejar en evidencia una tensión que trasciende la disputa entre quienes ganan o pierden en el plano formal de la política.

Si bien las cifras permiten lecturas inmediatas —los porcentajes del “sí” y del “no”, los territorios donde cada tendencia se impuso, la narrativa partidista que cada actor intenta fortalecer—, la lectura más profunda y necesaria es otra: la de un país que empieza a darle la espalda a un debate que ya no representa sus urgencias.

En Ecuador, la conversación política parece atrapada en categorías que alguna vez funcionaron para ordenar el escenario, pero que hoy lucen desgastadas.

Los relatos de “buenos y malos”, las etiquetas de progresistas y conservadores, o la insistencia en un antagonismo de clases que simplifica realidades complejas ya no interpelan a la mayoría de ciudadanos.

Son categorías que sobreviven sobre todo en los discursos de la política tradicional, en los análisis partidizados o en la pugna por capitalizar un resultado puntual. Pero más allá de ese ecosistema, la sociedad se mueve en otra frecuencia.

Los votantes enviaron un mensaje silencioso, aunque insistente: buscan soluciones reales, no embanderamientos abstractos.

Las preocupaciones cotidianas no se resuelven desde los marcos ideológicos rígidos ni desde la búsqueda del adversario perfecto para justificar derrotas o victorias. La gente de a pie no vive pensando en si una medida es progresista o conservadora; vive pensando en si la medida funciona.

Los resultados del 16 de noviembre también pueden leerse como una invitación a la política para cambiar de tono y de enfoque. La ciudadanía ha desarrollado una sensibilidad distinta: observa, compara, exige, evalúa. Esa madurez social contrasta con una dirigencia que a menudo prefiere mantener vivas las etiquetas que ya no explican el país.

Al insistir en esas etiquetas, la clase política intenta preservar un orden que divide, que polariza, que impide tender puentes y dialogar con quienes no encajan en categorías preconcebidas.

Pero Ecuador ya no es ese país dividido verticalmente por identidades políticas rígidas. Las fronteras se han vuelto porosas; los electores combinan malestar, expectativas, escepticismo y esperanza.

La consulta y el referendo demuestran que esta combinación no se mueve necesariamente hacia uno u otro extremo, sino que se reorganiza en función de la capacidad de respuesta de quienes aspiran a representarles.

En ese sentido, la política podría encontrar en este resultado una oportunidad perdida o una oportunidad urgente. Perdida, si vuelve a reducir los datos a la disputa entre bloques irreconciliables. Urgente, si reconoce que existe una demanda transversal de soluciones pragmáticas, eficientes y sostenibles.

Cada voto del 16 de noviembre no fue un acto ideológico puro; fue una expresión de búsqueda: seguridad, empleo, institucionalidad, servicios públicos que funcionen, certezas mínimas para el día a día.

También es cierto que la sociedad ecuatoriana está cansada del ruido discursivo que sostiene antagonismos sin resolver problemas. Ese ruido no construye puentes; los ahuyenta.

La ciudadanía está diciendo que quiere un país que funcione, incluso si la clase política se empeña en discutir categorías que la mayoría ya no reconoce como propias.

La consulta puso sobre la mesa una necesidad de encuentro que no debería ignorarse. Si algo demuestra este proceso es que Ecuador requiere mejores mecanismos de unión, no de disputa permanente.

En este momento, la construcción de capital político pasa por escuchar la frecuencia real del país: un Ecuador que no está alineado estrictamente con categorías doctrinarias, sino con la búsqueda de resultados concretos.

Quien logre entender esa demanda —y actuar en consecuencia— podrá capitalizar un respaldo social mucho más amplio que aquel que se obtiene desde las trincheras ideológicas.

La pregunta central tras las elecciones, entonces, no es quién ganó o perdió en términos partidarios. La pregunta es quién queda desconectado de un país que se mueve hacia otro tipo de conversación. El verdadero perdedor no es necesariamente quien obtuvo menos votos, sino quien insiste en leer al país con las mismas categorías con las que ya nadie se siente representado.

Ecuador está buscando algo más: diálogo, eficiencia, coherencia y soluciones que mejoren la vida cotidiana. Lo que ocurra después del 16 de noviembre será clave para determinar si la política está dispuesta a escuchar ese llamado o si seguirá hablando un idioma que ya no conecta. El desafío está planteado. Lo que sigue exige menos etiquetas y más responsabilidad.