Hoy concluye atípico proceso electoral en EE.UU.

Hoy, 3 de noviembre, en Estados Unidos concluyen unas elecciones de cuyo resultado dependen su rumbo y la geopolítica mundial.

El primer martes después del primer lunes de noviembre, cada cuatro años, los estados de la Unión eligen presidente. Una tradición escrita.



Hay reelección por una sola vez y hay algunos casos en que los mandatarios no han podido ser reelegidos. Este podría ser uno de ellos.



Estados Unidos ha afrontado elecciones presidenciales en medio de la gran división de la Guerra Civil, entre



el norte y el sur, y enfrentando conflagraciones de impacto universal.



Esta elección se desarrolló en medio de la pandemia del covid-19, que se ha llevado la vida de miles de inocentes en todo el planeta y de modo muy fuerte en Estados Unidos.



El tema ha acompañado la campaña y el debate para captar el voto de los indecisos y de aquellos que no se consideran adeptos duros de uno de los dos grandes partidos, es justo el mal manejo de la pandemia.



Una política gubernamental errática, negacionista, que desdeñó la virulencia del coronavirus y que no desarrolló políticas públicas adecuadas será juzgada ante la historia y quizás tenga impacto este día.



El Presidente en funciones que busca la reelección tuvo algunos aspectos que marcaron su gestión. Una aparente bonanza económica, que se fue en pendiente en estos meses y que parece experimentar un leve repunte. Una incorregible vocación por detener la inmigración y una política de desdén a los latinos que han sido, como muchas migraciones, aporte a la vida de esa nación.



Los abusos y muerte de ciudadanos negros y la aparición de grupos supremacistas blancos no fueron condenados con rigor por el Presidente. Él tampoco representa las más claras tradiciones del Partido Republicano.



Con más de 90 millones de votos emitidos por correo, resta saber si las encuestas que dan el respaldo popular a Biden se expresan en los estados bisagras y los votos electorales marcan esa tendencia hacia la Casa Blanca. El de hoy será un martes al mismo tiempo tradicional y atípico.