No al cobro excesivo de tarifas de energía

El Presidente de la República reaccionó con firmeza frente al cobro excesivo de energía eléctrica en estos meses.

Durante la pandemia, el cálculo de las planillas de la luz ha sido un calvario para miles de usuarios.



Afectada por el miedo al contagio y los efectos colaterales de la pandemia, la gente vio cómo se pretendió cobrar -y hasta se cobró- en exceso. No puede ser. En esa medida, la Defensoría del Pueblo ha acogido los reclamos desesperados de la gente.



Muchos ecuatorianos perdieron su trabajo. Los miles de informales han sufrido la merma severa de ingresos.



Tras esa cruda realidad, la planilla de luz eléctrica ha experimentado en muchos casos un considerable recargo. Muchos no pueden pagar.



El Presidente, en cadena nacional de radio y televisión, optó por corregir de cuajo el enojoso asunto.



En primer lugar, Moreno reclamó por lo que calificó de ‘mal manejo en el cálculo de las tarifas’. Es una materia que no se presta a subjetividad, pues deben ser fórmulas matemáticas establecidas desde hace tiempo.



Sin embargo, hubo tarifas infladas y cobros excesivos. Una preocupación más en tiempos de emergencia.



Lenín Moreno ordenó la remoción inmediata del máximo responsable de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. También deberán marcharse varios gerentes de empresas eléctricas.



Lo curioso e inaudito de todo es que el país ha experimentado en los últimos años un cambio sustancial en generación hidroeléctrica.



Con varias centrales gigantes, de costos millonarios, y algunas con sospechas de sobreprecios, la idea era ser superavitarios y vivir el cambio de matriz energética como base de una nueva matriz productiva. Es más, se debería exportar todo el tiempo el exceso de energía.



Bueno, ya sabemos lo que pasó con algunas centrales hidroeléctricas, fisuras, fallas de construcción y caudales insuficientes de agua.



Un espejismo más de la fallida revolución ciudadana y su tan cacareado cambio. Sabemos dónde están los responsables, al igual que sabemos que la energía debiera ser barata.