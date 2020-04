El largo calvario de los deudos en Guayaquil

El coronavirus ha golpeado con particular rigor al Ecuador y a Guayaquil. Cada fallecido encierra todo un drama.

Si China, varios países de Europa y ahora Estados Unidos han sentido la amenaza y cercanía de la muerte, Ecuador es un caso particular.



Es el país latinoamericano con mayor número de contagios. Las muertes hasta ayer eran 242, según datos oficiales cuya metodología cambió.



En la última semana la realidad se ha reflejado en escenas duras: cuerpos en las veredas, fallecidos envueltos con plásticos y congestiones en las puertas de los cementerios.



En este aspecto, los fallecimientos fueron otra causa del desbordamiento de una acción oficial complicada y que deja ver sus costuras.



Un primer aspecto, más allá de las imágenes reales que se ‘viralizaron’ en los canales de tv y las redes sociales de muchos países, es la sordidez.



Que la atención en los hospitales no haya sido suficiente, la falta de camas y de turnos, ya lastimaba.



Pero que la información no haya llegado a tiempo a los familiares de las personas muertas es algo siniestro y no tiene justificación.



Los levantamientos de cuerpos se hacen regularmente en casos de muertes violentas. Los deudos de quienes mueren en sus hogares obtienen el informe de un galeno. La acción se retrasó y provocó situaciones fuera de control, aunque es bueno saber que se ya se ha agilitado.



Se formaban largas colas en las rejas de hospitales sin respuestas adecuadas; y en las oficinas oficiales destinadas a otorgar los certificados de defunción, otro tanto.



La denuncia de cobro por los documentos es algo inaudito y la Fiscal ordenó que se abran expedientes.



El otro drama empieza en las funerarias. No hay suficientes féretros, la capacidad de los hornos crematorios no da abasto. Todo un calvario.



Si bien es cierto que con mucha demora el Estado empieza a actuar, esta cara de la tragedia del coronavirus será muy difícil de olvidar.



Los entierros ahora son solitarios. Los funerales y los pésames quedarán postergados . Esperamos que las heridas del dolor se restañen.