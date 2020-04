Caída del precio del crudo: ¿panorama temporal?

La que ha sido fuente de ingresos ‘segura’ para el Ecuador se mostró frágil como efecto de la pandemia: el petróleo.

El mundo cambió y la recesión de la economía mundial no es casual.



La población de gran parte del planeta está en para o, al menos, con los procesos productivos al mínimo.



Menos vuelos, menos barcos navegando con carga, millones de camiones detenidos, oficinas y fábricas cerradas y autos en sus cocheras.



Los efectos del desempleo a nivel mundial se proyectan tenebrosos. El petróleo alimentaba esa maquinaria energética en grado sumo.



Por la para obligada por la pandemia, los mercado se han modificado.



Además las tensiones entre Arabia Saudita y Rusia tienen su peso , pero como si fuera poco las reservas son gigantes, el almacenamiento se llena.

Por eso el lunes las expectativas, que son los llamados ‘barriles de papel’, explicó a Radio Quito el ministro de Energía René Ortiz, perdieron poder de transacción. Esos son los mercados de futuros que ante la baja demanda y la oferta excesiva provocaron un fenómeno único en la historia del ‘oro negro’.



Parecía insólito: cotizaciones por debajo de cero en un derrumbe solo similar a aquellos de las bolsas mundiales con las acciones.



Desde los años 70, las exportaciones petroleras del Ecuador cambiaron sus perspectivas. Llegó el endeudamiento agresivo de la dictadura y el error fue no haber sembrado el petróleo de manera estratégica.



Los presupuestos estatales crecieron de modo exagerado en las épocas de vacas gordas. Incluso comprometieron petróleo a cambio de deuda.

Cuando empezó el coronavirus, empezó la caída del precio marcador del crudo ecuatoriano. El problema es que el costo de extracción y producción es alto y nos afecta hasta cuando no se reactive la economía.



Estamos pagando la factura de no aprovechar los años de bonanza, década perdida incluida, para diversificar las exportaciones y fortalecer el músculo productivo. Y, sobre todo, crear fondos de contingencia.



Que junio nos muestre otro horizonte, cierta recuperación del crudo.