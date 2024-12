La Asamblea Nacional aprobó una ley que favorecerá el empleo de jóvenes y de las personas que tengan más de 40 años, o adultas en Ecuador.

La Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Respecto de la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral impedirá que las empresas o empleadores ecuatorianos rechacen las postulaciones de esos dos grupos de potenciales empleados.

Una normativa importante es la prohibición de restricciones de edad en los anuncios de empleo o para el desempeño de cargos.

La normativa contiene múltiples beneficios y prohibiciones, para incentivar el empleo de estos dos segmentos de la población, que siempre se han enfrentado a la discriminación por la edad.

En el caso de los jóvenes, las empresas no los contratan por no tener experiencia laboral previa, por aún estudiar o por no poseer aún las competencias adecuadas para asumir un rol laboral.

Sobre las personas de más de 40 años, también deben lidiar con el estigma de ser ‘viejo’ y creer que sus conocimientos están desactualizados, para desempeñar un empleo pleno.

En ambos casos, los jóvenes está en plena edad para aprender y desarrollar competencias laborales, mientras que los adultos tienen toda una vasta experiencia y formación académica para asumir cualquier empleo. Inclusive, los adultos tienen toda la capacidad para enseñar a los más jóvenes y formar nuevas generaciones.

La aprobación realizada por la Asamblea Nacional es oportuna en este 2024, debido al alto desempleo que afronta el país, debido a la crisis económica.

En noviembre de este año, el empleo adecuado o pleno disminuyó. Lo dice la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, publicada este 23 de diciembre de 2024.

Según esa información, en noviembre de 2024, la tasa de empleo adecuado o pleno se situó en 33,7%, en comparación con noviembre de 2023, cuando alcanzó el 35,8%.

Es decir, en noviembre de 2024 hubo 2 905 637 personas con un trabajo adecuado. En ese mismo de 2023, esta cifra fue de 3 037 803 personas con empleo pleno.

El desempleo también tuvo un ligero aumento: subió a 3,7% en noviembre en relación con el mismo mes de 2023, que fue de 3,55%.

Con esos antecedentes, la ley que castiga la discriminación laboral puede ser un incentivo para mejorar las condiciones laborales, al menos, en esas dos categorías poblacionales.