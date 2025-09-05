El despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye buques de guerra, destructores, submarinos y más de 4 000 efectivos, representa una escalada inédita contra el régimen de Nicolás Maduro. Según Financial Times, estas fuerzas llegaron en agosto como parte de una campaña contra el narcotráfico y el llamado Cártel de los Soles.

El ataque con misil a una lancha sospechosa de transportar drogas, que dejó 11 muertos y es atribuida al Tren de Aragua, fue presentado como una “operación precisa” por EE.UU., que la difundió incluso en video.

El mensaje de la Casa Blanca, reforzado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, es claro: esto no es una muestra de fuerza simbólica, sino una “misión muy seria”.

Con estos hechos, Trump busca erosionar la narrativa de impunidad, mantener bajo presión inmediata al entorno de Maduro y reforzar la reputación internacional del gobierno estadounidense. Pero aquí radica el dilema: sin una estrategia diplomática y política clara, este tipo de acciones corren el riesgo de perder legitimidad y volverse contraproducentes.

Desde Caracas, las respuestas fueron agresivas. Maduro denunció la acción como una agresión imperial e instó al pueblo a responder —incluso convocando milicias— mientras calificó el ataque como la mayor amenaza para América en el último siglo. Simultáneamente, el régimen arremetió contra la oposición: Diosdado Cabello advirtió a María Corina Machado, acusándola de “desubicada” y asegurando que “si nos aprietan, nosotros la apretamos”, en represalia a su apoyo al operativo estadounidense.

Esto genera dos presiones simultáneas que afectan sobre todo a los venezolanos dentro y fuera del país. En el exterior —en Ecuador, Perú o Colombia—, la comunidad migrante observa con ansiedad cómo esas dinámicas, que parecen lejanas, terminan impactando en su cotidianidad y en el clima social que enfrentan. La xenofobia —ya frecuente hacia los venezolanos— puede agravarse si no hay señales claras de una salida política a la crisis. Las expectativas de retorno o reconstrucción se diluyen mientras crece la sensación de agonía y falta de horizontes claros.

La pregunta central es: ¿qué sigue después del despliegue naval? Las amenazas tienen poder comunicacional, pero sin respaldo efectivo en políticas multilaterales, económicas y sociales, están en riesgo de ser solo eso.

Una escalada militar sostenida podría fortalecer a Maduro como figura de resistencia frente a EE.UU., legitimar su discurso de agresión externa y limitar el espacio para la oposición democrática dentro del país.

Para evitar que la presión se agote en escenografía y catalice dogmas autoritarios, Washington necesita articular canales de diplomacia activa, sanciones específicas, protección a la oposición y un plan humanitario que dé esperanza a quienes huyeron. La comunidad internacional también tiene un rol clave: si solo se apoya desde el militarismo, se corre el riesgo de profundizar la inestabilidad regional.

El reto es construir una estrategia creíble que combine presión con acompañamiento político, que no olvide a quienes viven estos eventos de manera directa, y que enmarque estos episodios dentro de un plan claro para la transición democrática en Venezuela.