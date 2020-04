Asaltantes se ‘fondean’ con camiones de alimentos

Lo que constituye un gigante problema, la pandemia del coronavirus y el confinamiento, ha dado pie a robos.

El cuatrerismo, el atraco en autobuses de pasajeros y las estafas habituales han buscado nuevas formas.



Hay engaños usando plataformas, se vende medicinas ‘milagrosas’ y tratamientos inocuos por las redes.



Por teléfono se engaña a los incautos, a los que urgen algún servicio.



Como informó este Diario, el asalto a los camiones de abastos es usual.



Lo hacen en plena carretera -emplean los sitios donde no hay señal telefónica móvil-, dan la sorpresa en los lugares para descanso de los conductores y bombas de gasolina.



El asunto llama la atención ya que conforme se conoce por la información disponible, el Estado ha trazado unas rutas de paso principales.



Aquellos corredores de abastecimiento cuentan con resguardo policial pero aún así el hampa es creativa.



Hay varios testimonios, los apuntan desde otro vehículo en movimiento, les disparan a los parabrisas, obligando a detener camiones, etc.



Esta noticia debe alarmarnos a todos. Corre serio riesgo la vida de los choferes, que muchas veces son maniatados y dejados en algún lugar descampado. Es algo inaudito.



De los 30 casos de los que habla la publicación de ayer son pocos los que se llegan a denunciar.



Los propietarios de los vehículos y las empresas de transporte de carga prefieren no emplear tiempo en las denuncias. Ocurre que los automotores saqueados podrían quedarse retenidos para investigaciones.



Con gran esfuerzo, poniendo en riesgo su salud y la vida -por lo visto-, los conductores ahora están más expuestos a las bandas delictivas.



La vigilancia de la fuerza pública, que dice contar con un par de miles de efectivos para el resguardo en los corredores viales, se concentra mayormente en ciudades y en controles de vigilancia de salvoconductos.



Habrá que extremar ayudas tecnológicas con dispositivos GPS para contacto y vigilancia de monitoreo permanente. Habrá que hacer caravanas para cuidarse entre los camioneros.

Pero el crimen se reinventa...