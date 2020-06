Acciones urgentes para salvar la seguridad social

La pandemia del coronavirus acaba de perforar el sistema de Seguridad Social en el Ecuador y urgen cambios.

La concepción de dos principios básicos como la solidaridad y la subsidiariedad es complicada de conjugarse si no hay cuentas sanas.



En esa realidad se desenvuelve el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre cuya viabilidad económica los expertos dudan.



Es innegable, el país debe afrontar de modo serio una reforma radical para que el IESS cumpla su función y tenga una estructura saludable.



Los distintos sistemas deben permanecer. Las jubilaciones, cajas de pensiones y fondos mortuorios son la primera fundamentación del IESS.



Luego llegaron las prestaciones de salud para afiliados, jubilados y pensionistas. Ahora se atiende a las familias aunque no se haya pensado en el financiamiento. Algo nefasto.



La cobertura es un servicio que debe cubrir la Salud Pública, pues para ello pagan sus impuestos los ecuatorianos. Cuando el IESS amplió la cobertura hacia la familia de los afiliados jamás trajo a sus arcas los dineros respectivos.



Hoy las autoridades piensan en un cobro del servicio que, por pequeño que sea, sirva para hacer viable al sistema de salud sin destruirlo.



Otro tema que siempre se discutió es el asunto de los préstamos quirografarios e hipotecarios, que muchas veces han aportado al desarrollo.



Unas tasas asequibles no han sido compatibles con un concepto ordenado de pagos de cuotas. La creación del banco del IESS, que parecía interesante, no siempre se sustentó en una operación técnica y rentable.



Las inversiones de los dueños del dinero, que son los afiliados, deben cuidarse con celo y pulcritud. Un Estado irresponsable que no paga sus compromisos a tiempo y unas inversiones poco eficientes han causado serios aprietos al IESS.



Mientras llegan las añoradas reformas de fondo (cuentas individuales o sustento subsidiario equilibrado) hay que tomar medidas ya. Las pensiones jubilares no esperan. Hablan de cobros en salud o aportes porcentuales en sobresueldos, ya se verá.