Ecuador: El odio a sí mismo

Diferentes estudios realizados a la genética de los ecuatorianos coinciden en que por lo menos el 60% son genes indígenas. Esto quiere decir que el Ecuador es mayoritariamente indígena. Por ende, rechazar a lo indígena es rechazarse a sí mismo. Ello también explica la baja autoestima y el acomplejamiento de casi todos.

La mayoría no es consciente de ello o no se siente descendiente de indígenas. Se ve como diferente u otro aparte, como que no tiene nada de indígena. Esto viene de la construcción de la noción de mestizo, que es un concepto racista, separatista y excluyente. La creación de lo mestizo no es mixtura, sino que sirve para negar y marcar distancia con lo indígena, más no con lo blanco. Por ello, algunos hablan de blanco-mestizos y no de indo-mestizos.

El odio a lo indio, viene principalmente del odio a la pobreza. La gran mayoría de indígenas son los más pobres. Los llamados mestizos creen que es consustancial a su “raza”, y no entienden o aceptan que es un asunto sistémico, colonial, capitalista. La mayoría de mendigos, delincuentes, trabajos no-académicos, empleos domésticos son realizados por indígenas, es decir, lo que es considerado lo peor de la sociedad. Pero, casi nadie puede ver que este es el resultado o la consecuencia del colonialismo impuesto.

Todo ello viene de un desconocimiento de la situación histórica de la invasión, de creer que siempre fueron así. Ningún cronista habla de haber encontrado pobreza en Abya Yala, todo lo contrario. Es más, se la llevaron. Por el contrario, Europa era muy pobre, muchos delincuentes, grandes epidemias, que son las expresiones de una sociedad en crisis.

La ironía de la invasión es que los indígenas pasaron a ser los más pobres cuando eran ricos a todo nivel. Hoy casi nadie sabe de aquello. El racismo epistémico no lo permite. Las universidades siguen educando como que eran atrasados, primitivos, inferiores. No habría racismo si la gente tuviera conocimiento de todo esto.