Ecuador, pobreza intelectual

Circuló el video de una chica con una pancarta en una vía de Guayaquil que ofrecía su virginidad por un boleto para el concierto de Bad Bunny, un “artista” cuestionable. Igual Daddy Yankee, J. Balvin, etc.

Lo irónico, es que en este pobre país se agotaron rápidamente gran cantidad de boletos para estos conciertos, pero no consta en la lista de la última gira mundial que hará el mejor cantante en castellano, Serrat. El gran cantautor fallecido Pablo Milanés, también se manifestó preocupado por el pobre nivel artístico actual. Ecuador quizás esté entre los primeros países de esta pobreza artística.

Acabo de terminar una gira por Europa y tuve la oportunidad de dialogar con personas en otro nivel intelectual, que manejan otros conceptos a los convencionales. Algo que casi no encuentro en Ecuador, conozco a poquísimos con otro discurso. Reflejando una pobreza intelectual. Incluso en Bolivia, donde vivo actualmente, he encontrado a intelectuales muy interesantes con quienes se puede debatir desde otras categorías y variables en lo que se llama el pensamiento de la alteridad.

Cuando hablo de pobreza intelectual, no me refiero a que los ecuatorianos no sean inteligentes, todo lo contrario, me refiero a que sus pensadores no salen de caducas y anquilosadas concepciones. El Ecuador es muy dependiente y la casi totalidad de su gente se dedica a repetir lo que viene de afuera. Incluso el movimiento indígena, hoy muy pocos se conducen por el rico pensamiento milenario.

Todo esto explica la pobreza en general del Ecuador. Por ello, también los pobres presidentes y políticos que ha tenido. Todo tiene correlación o fractalidad. Ecuador es el resultado de lo que han creado los ricos económicamente y miserables intelectualmente.

Si se resuelve la pobreza en general, es posible otro país y mundo. El problema es que ni la derecha ni la izquierda mundial tienen una salida. Siendo justamente ese el asunto. Salir de esa pobreza política, es también urgente.