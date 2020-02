El dueño del circo

Cuando medio mundo todavía se burlaba de su peinado y sus desplantes de magnate engreído, Donald Trump dijo que podía salir a la Quinta Avenida y pegarle un tiro a alguien y no pasaba nada. Sonaba a una fanfarronada más, pero eso es lo que viene haciendo desde que accedió al Despacho Oval. Y hasta ahora se ha salido con la suya porque tiene la suerte y el olfato de los ganadores y se aprovecha de las torpezas de sus enemigos.

Así, en lo que parecía un acto irracional e irresponsable, ordenó eliminar al general Soleimani, jefe del terrorismo iraní. Pero en lugar de la venganza prometida contra los gringos, los ayatolas derribaron un avión de pasajeros lleno de compatriotas y quedaron desarmados y en ridículo.



Días después, Trump firmó una tregua en la guerra comercial que mantiene con China, país que empezaba a ser devastado por el coronavirus. El asunto se había agravado porque el oftalmólogo que alertó del peligro fue silenciado por la policía. China perdió así un tiempo precioso para el control inicial de la peste y ahora ve cómo se deslíe la imagen de un imperio que supera a Occidente.



Al mismo tiempo, Trump era enjuiciado por haber chantajeado al presidente de la pequeña y atribulada Ucrania. Como había testigos y pruebas de ese clarísimo abuso del poder en beneficio personal, los demócratas se embarcaron en el ‘impeachment’. No solo que perdieron el juicio sino que hicieron el ridículo en las votaciones de Iowa, mientras un Donald victorioso, más allá del bien y del mal, rendía a la nación un informe delirante que mezclaba éxitos económicos con amenazas y datos falsos.



Habiéndose diluido las diferencias entre show y realidad, el Presidente remarcaba en el Congreso sus consignas militaristas y anti migrantes y era jaleado de pie por los republicanos. Y tocaba el corazón de sus bases pues no hay nada mejor para los blancos relegados y resentidos que devolverles los sueños de grandeza con ¡America first!

Para más circo, esos eventos coincidieron con el Super Bowl, la final de ese deporte tosco, casi militar, que afecta al cerebro de los jugadores a causa de los choques constantes, donde el héroe es un mariscal de campo y la audiencia supera los 100 millones de espectadores. El himno nacional, la profusión de banderas, los cadetes portando estandartes, todo reforzaba la identidad de la primera potencia del mundo, que cuenta con un 18% de latinos, quienes se enorgullecieron de la sensual presentación de Shakira y Jennifer López.

Pero no cabe hacerse muchas ilusiones políticas: en la estructura del poder imperial, los músicos y los deportistas latinos siempre han ocupado un lugar destacado en el área del entretenimiento, pero el eje de la campaña del dueño del circo es la supremacía blanca. Y con eso se va a imponer.