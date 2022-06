Remitámonos a Descartes y el Discurso del Método. En ésta aparece la frase latina “cogito, ergo sum”, que nos ha llegado como “pienso, luego existo”, siendo más preciso “pienso, luego soy”. Aquí radica la base de su filosofía en torno a “la duda”.

La “duda metódica” consiste en recelar de todo salvo de la “razón”, siendo que es el único atributo humano que permite discernir entre lo verdadero y lo falso. La razón es una “conciencia” de los sentidos internos del hombre, llamada a excluir cualquier prejuicio. Ello lleva a reconocer un “sexto sentido”, que es el “sentido común” como sinónimo de “prudencia”… la “introspección” nos conduce hacia un análisis de nuestro propio ser. Solo dudando se descubre la verdad.

El hombre es un “yo pensante”. La única certeza es el pensamiento, a través del cual se capta la autenticidad. En el camino a la verdad debemos dudar tanto de los sentidos cuanto del mundo que nos rodea. De los primeros pues si tergiversan la escena, podrían volver a hacerlo, o pueden desnaturalizarla siempre. Del mundo exterior, en la medida en que produce alucinaciones. Dudar es, entonces, adoptar una posición crítica… analizar y distinguir.

Cuando el hombre deja de pensar, deja de existir. La esencia del pensar es la duda. La falta de duda es duda en sí misma. Descartes alega que “no habiendo (…) cuestión alguna que no sea aún disputada, y por lo tanto que no sea dudosa, tuve casi por falso todo aquello que no era más que verosímil”. Anticipándose, San Agustín se había cuestionado la materia. Mantiene que quien entiende la duda, se entiende bien a sí mismo; agrega que el hombre que duda de si existe alguna verdad, tiene dentro de sí una verdad de la que no duda, para culminar en que nada hay tan verdadero como una verdad.

El hombre está convocado a ser duda. Quien acepta verdades sin dudar puede ser cuerpo, que al carecer de pensamiento y conciencia no trasciende. Estamos ante una aprensión sin escrúpulos, un escepticismo en la cual “si estoy en un error, soy ese error”… no puedo equivocarme en eso.