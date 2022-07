El drama del desempleo

El desempleo que afecta a una alta proporción de ecuatorianos ha tomado caracteres de angustia y tragedia; así lo ha develado la larga cola de miles de personas que hace unos días buscaba empleo en Quito, ante una oferta de 200 plazas disponibles. Esta irrupción humana anunciaría que la crisis en el Ecuador afecta no solamente la capacidad de sobrevivencia material de las personas sino también a su salud emocional ante las frustraciones sufridas. El empleo no es solamente una fuente de ingresos sino también un elemento clave de la inserción de cada ecuatoriano en la sociedad.

La solución a los problemas nacionales requiere de la comprensión clara de su naturaleza. Con el desempleo, el país se enrumba hacia una reducción significativa de la capacidad de consumo, por disminución o falta de ingresos, que incide en el estancamiento de la producción y en la reducción de las recaudaciones fiscales, con lo que la mejora de su posición no se cumple.

El desempleo no es un problema resultante de una inadecuada legislación para la contratación laboral, sino la consecuencia de una disfunción general de la economía –inequitativa, no inclusiva y sin prioridades- y de una organización irracional de la sociedad. La flexibilidad para la contratación de la fuerza laboral puede incidir en la reducción de los costos de las empresas –para ser competitivas- pero no crea nuevos puestos de trabajo en el corto plazo.

El papel del Estado es establecer condiciones para la creación de plazas de trabajo mediante políticas de apoyo al crecimiento, fomentando la actividad económica con el consumo de los hogares o con la inversión pública y privada, además de apoyar a sectores específicos con capacidad de ofrecer empleo, como es el agrícola, la pequeña industria, el turismo o las nuevas actividades derivadas de los cambios tecnológicos.

El imperativo es encontrar los recursos para revitalizar el flujo productivo, con lo cual se demandará fuerza de trabajo.