Dólar: Sigue Siendo El Rey

La hegemonía del dólar en el mundo financiero enfrenta un reto. China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica, que conforman el bloque Brics, anuncian que buscan crear una moneda común; Total, petrolera francesa, vendió a China en yuanes crudo de sus operaciones en el Medio Oriente. Pero a pesar de estas y otras iniciativas, el dólar seguirá siendo el rey.

Los movimientos contra el dólar son una reacción a que Washington utiliza su moneda y sistema financiero como armas. En respuesta a la invasión a Ucrania, Washington congeló los fondos en EE. UU. de Rusia y de rusos cercanos a Putin, y sacó a los bancos rusos del sistema Swift que viabiliza pagos internacionales. Rusia responde acercándose a China y al yuan. Como no puede vender su crudo a Occidente, Moscú se lo vende a Pekín en yuanes.

Otro factor es el encarecimiento del crédito en dólares y las fluctuaciones del dólar. La Federal Reserve eleva las tasas de interés para controlar la inflación, lo que encareció el dólar durante los primeros nueve meses de 2022. Pero ahora se percibe que habrá recesión en EE. UU. y que en la sesión de mayo 2 la FED subirá el interés por última vez y después comenzará a bajarlo. Mientras tanto, la inflación es más alta en la Unión Europea, y el Banco Central Europeo está subiendo los intereses más agresivamente. Por lo que el dólar ha estado cayendo frente al euro y se pronostica que caerá al menos 3% más.

A pesar de todas estas dificultades, no habrá un aumento cualitativo en el papel del yuan en los mercados internacionales. Como moneda de reserva, está muy atrás del dólar, y a la zaga del euro, el yen y la libra esterlina. El yuan es una moneda controlada, los capitales no pueden entrar y salir libremente de China. Una moneda de los Brics no hace sentido: consiste de solo una economía poderosa (China), otra con potencial (India) y tres exportadores de productos primarios.

La moneda en que hacemos nuestras transacciones económicas y guardamos nuestros ahorros, seguirá siendo la más segura.