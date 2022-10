Un señor Doctor

Muchos pueden llegar a ser doctores, pero pocos llegan a ser “señor doctor”. Ese es el caso de Rodrigo Fierro Benítez que recibió el doctorado honoris causa de la UIDE, junto a otros distinguidos académicos.

Fierro es médico e investigador científico. Obtuvo el Premio “Gregorio Marañón”, en 1956, de la Academia Española de Medicina y la condecoración al Mérito Científico, 1993, del Instituto Nacional “Benjamín Franklin” de los Estados Unidos. Ha sido distinguido por The University of Chicago como Profesor Visitante; por el Massachusetts Institute of Technology como Miembro del Staff de Investigadores Extranjeros y por la Universidad Peruana Cayetano Heredia como Profesor Honorario. En 1986 fue declarado el investigador de mayor influencia en la producción de conocimientos en salud en Ecuador.

Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas del país y del exterior; es autor de una decena de libros publicados en el Ecuador y coautor de numerosas publicaciones en Europa y Estados Unidos. Ha sido asesor de la Organización Panamericana de la Salud y “Senior Consultant” del Consejo Internacional para el Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo.

Ha sido investigador pionero cuyos trabajos de no solo han beneficiado a los ecuatorianos más pobres, sobre todo a los indígenas serranos, sino que han sido una contribución de escala mundial para enfrentar el bocio con un procedimiento desarrollado por él, que ha llegado hasta las lejanas alturas del Tibet. Ha trabajado Historia, especialmente de la Medicina.

Como científico, médico en ejercicio y docente, Fierro ha sido de los más notables del país. Como comentarista de opinión pública ha mantenido un compromiso patriótico, que le ha llevado a veces a la dura crítica y a ser víctima de la justicia politizada. Su firme entereza y su capacidad han sido reconocidas en todas las esquinas del espectro ideológico. Su obra en cuatro tomos “Espacio de la memoria”, da cuenta de su larga y productiva vida