En las carreras de caballos ensombrecidas por las manos oscuras de la mafia, el capo, esto es el jefe del clan y dueño del caballo y del jinete, apostaba no solamente por su caballo, sino también por otros a espaldas del jinete y de la gente, y de esta manera “ganaba”, incluso si perdía su caballo... En el campo político, para los que consideran que el fin justifica los medios, las conductas morales indignas no serían obstáculos para alcanzar sus fines. Sus libros de cabecera serían pues, entre otros, los del italiano renacentista Nicolás Maquiavelo, principalmente su obra maestra El Príncipe (1513). Así, aquellos que habrían amasado fortunas fruto de la corrupción, ya sea para sí y/o para sus agrupaciones políticas, su objetivo sería seguir disfrutando del opio del poder, y desde aquel pedestal de papel, protegerse y mantenerse; para lo cual, sin perjuicio de apoyar a sus candidatos, inspirados en la máxima “Divide et Impera”, no descartarían paralelamente mediante terceros cercanos a potenciales candidatos de oposición, inducirles a que también se lancen, intentando facilitarles discretamente aportes para campaña, todo lo cual astutamente gestionado por interpuestas personas, que prestarían dichos servicios, seguramente remunerados. Con esto, pretenderían alcanzar tres maquiavélicos objetivos: a) Confundir a los desorientados electores, toda vez que las hacinadas campañas e ideologías tenderían a mimetizarse unas con otras, diseminando el voto opositor. b) Si su candidato pierde, alimentar la posibilidad de contar con aliados e informantes en el equipo “contrario ganador”; y, quien sabe en un momento dado, influenciar en las decisiones de gobierno. c) Potencializar la posibilidad de triunfo del jinete de la casa, al lograr que los otros jinetes, algunos honestos, otros honestos e ingenuos, y quizás otros a sabiendas, se enfoquen en defender a codazos su amenazado y reñido metro cuadrado electoral, canibalizándose entre sí; despejando así los ataques y ampliando las posibilidades de triunfo del caballo del capo, confirmándose la frase: “nadie sabe para quién trabaja”. Al fin y al cabo, ¿qué son algunos millones en apuestas, cuando se tendrían almacenados cientos de millones…?