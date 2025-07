Casi no quedan en el mundo democracias sanas. Los gobiernos que se definen como demócratas buscan incrementar su poder con el pretexto de la gobernabilidad. Comienzan con la mayoría legislativa, siguen con el control de la justicia y terminan con un régimen de propaganda y alta tolerancia a la corrupción.

Hace pocos días se celebró en Santiago de Chile un foro iberoamericano en defensa de la democracia con la participación de Chile, Colombia, España, Brasil y Uruguay. Lula, sobreviviente de la corrupción, el extravagante Petro y Sánchez, el español que viene cuesta abajo en el tobogán de la corrupción, tienen en común el odio a la derecha y el amor a las dictaduras.

Estos defensores de la democracia anuncian una nueva reunión en septiembre con otros líderes de la izquierda latinoamericana. Se sumarán, seguramente, Maduro, Ortega, López-Canel y Sheinbaum, para que no falte ningún demócrata. El avance de la derecha es una amenaza que quieren afrontar juntos creando una democracia falsificada.

Petro y Maduro acaban de acordar la creación de una zona binacional, en cinco departamentos fronterizos entre Colombia y Venezuela, a la que llamarán zona de paz. El alcance de la iniciativa genera muchas sospechas porque si la izquierda llama zona de paz es probable que busquen retirar militares o reemplazarlos por escuadrones de gestores de la paz (¿recuerdan?).

Los partidos políticos de izquierda han inventado un modelo de democracia que no respeta la separación de poderes, ni la prensa libre, prefiere el sistema de partido único y caudillos perennizados en el poder. Las democracias que han llegado a ese nivel ya no tienen sistemas de control ni oposición.

Mientras sobrevivan las características esenciales de la democracia, los ecuatorianos tenemos que ejercer vigilancia. Que no abuse el gobierno de la mayoría legislativa, que no se tome los organismos de control, que no se transforme en un régimen de propaganda con cadenas nacionales y que no someta a los jueces.