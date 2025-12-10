¿Qué pasa con los disfraces en niños durante los festivos?

Los disfraces en niños son una tradición común en escuelas, familias y actividades comunitarias durante las temporadas festivas. Muchos pequeños disfrutan al elegir un personaje y participar en presentaciones; sin embargo, otros pueden sentirse incómodos, tímidos o simplemente no tener interés en vestirse ni salir en un show. Así como sucede con los adultos, a algunos les encanta disfrazarse y a otros no, y ambos casos son completamente válidos.

Comprender estas diferencias es básico para garantizar que las celebraciones sean experiencias positivas y respetuosas para todos los niños.

¿Por qué algunos niños no quieren usar disfraces?

Las razones pueden ser variadas: incomodidad con la textura o el ajuste del disfraz, miedo a ser observados, sensibilidad sensorial, agotamiento emocional o simplemente una preferencia personal. Respetar estas emociones no solo reduce el estrés, sino que también envía un mensaje poderoso: su voz o elección importa.

¿Está bien no obligar a los niños a participar en shows?

Sí, y es indispensable. Forzar a un niño a participar en un show solamente porque “todos lo harán” puede generar ansiedad, rechazo o inseguridad. También puede afectar su autoestima, pues aprende que su voluntad es ignorada frente a las expectativas de los adultos.

Respetar la decisión de un niño de no participar en un show o no usar un disfraz promueve autonomía, confianza y seguridad emocional. En lugar de presionar, podemos ofrecer alternativas: observar la presentación, colaborar detrás del escenario, elegir un accesorio sencillo o participar en otra actividad, los padres y madres pueden ser parte del show, pueden elegir el espacio que más cómodos les hace sentir, incluso buscar otras opciones que generen recuerdos, comunidad, calma, alegría, propósito e intensión.

¿Cómo equilibrar tradición y respeto hacia los niños?

Para lograrlo, se recomienda:

Escuchar sus preferencias sin minimizar lo que sienten.

sin minimizar lo que sienten. Explicar la actividad y permitir que el niño diga si quiere o no quiere participar.

y permitir que el niño diga si quiere o no quiere participar. Evitar comparaciones con otros niños o frases como “solo será un momentito”.

con otros niños o frases como “solo será un momentito”. Crear un ambiente seguro, donde expresar un “no” sea aceptado.

La temporada de disfraces puede ser una oportunidad maravillosa para crear recuerdos, siempre que respetemos los límites y deseos de cada niño. Recordemos que las celebraciones deben ser para disfrutar, no para generar presiones. Cuando validamos sus emociones, fortalecemos su bienestar y fomentamos su autonomía.