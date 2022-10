Hace un año, aproximadamente, escribí en esta columna un artículo sobre el discurso presidencial. Hoy insisto en el tema por las dificultades que se observan en la comunicación del gobierno y en el discurso del Jefe de Estado.

Según los noticiarios, siete personas preparan los discursos del señor presidente. Es una práctica general asumida por los gobernantes para diseñar contenidos y estrategias, que permitan acercarse a la realidad y a los ciudadanos, no solo para difundir las obras, sino el pensamiento oficial sobre el arte y la ciencia de gobernar.

Nunca olvido las magistrales enseñanzas de Umberto Eco, creador, en la década de los noventa, de la Semiótica, la ciencia que ayuda a descifrar los signos y significados de las palabras, textos o discursos. El “Tratado de la Semiótica” constituye un referente clásico. En esa línea de pensamiento, el profesor Daniel Prieto, argentino, dejó sabias experiencias en Ciespal (a propósito, ¿han oído algo de Ciespal?), en sus talleres sobre análisis del discurso y la producción de sentido desde los públicos más que de los enunciadores de mensajes. Foucault, Ricoeur, Benveniste y Barbero reivindicaron la importancia del discurso como forma de comunicación y representación del mundo, sea real o imaginario.

La teoría de los discursos es clara, pero los errores no están allí, sino en el ejercicio del poder de la palabra -mensajes verbales y no verbales- por quienes están expuestos a la vindicta pública. En un ambiente multimedial, lo dicho o lo no dicho -en expresiones de Prieto- tiene encantos -los aplausos, sinceros o interesados; pero también riesgos, que son incontables.

Recuérdese que los principales diarios tienen sistemas para monitorear datos, comparar cifras, contrastar y retroalimentar los enunciados del poder.

El discurso democrático requiere, entonces, de una fuerte dosis de humildad y sencillez, de proactividad, escucha y liderazgo genuino. Y no una cadena de rectificaciones y acusaciones que debilitan ese poder. El Ecuador es uno, señor presidente.